Tidligere president Donald Trump blir frikjent i riksrettssaken i Senatet i USA. Det er klart etter at over 34 senatorer stemte for å frifinne ham.

Det krever to tredelers flertall i Senatet for å dømme Trump.34 stemmer for frikjennelse er altså nok.

Syv republikanerne brøt med partilinjen og stemte for å dømme Trump. De er Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse og Pat Toomey.

