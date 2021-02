annonse

annonse

Halvor Egner Granerud kan i helgen tangere og slå Roar Ljøkelsøys norske rekord for antall hoppseirer i verdenscupen.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at det unikt. Det er utrolig at en nordmann kan klare det, sa trener Alexander Stöckl på spørsmål fra NTB under et pressetreff i forkant av rennene i polske Zakopane.

– Det er viktig at alle lærer av veien han har tatt. Det gjør at han kan holde nivået, og vi kan få flere på samme nivå, la Stöckl til.

annonse

Sist søndag tok Granerud sin tiende verdenscuptriumf i karrieren. Alle har kommet denne vinteren. Han har for lengst slått Ljøkelsøys rekord for flest seirer i en sesong, og i tillegg har han tangert Anders Jacobsen i antall verdenscuptriumfer totalt.

I løpet av helgen får Granerud muligheten til både å tangere og slå Ljøkelsøys rekord som Norges mestvinnende hopper i verdenscupen. Han kan dessuten passere «Ljøkens» rekord for antall verdenscuppoeng gjennom en sesong.

Forberedt på utladning

– Klarer du å ta innover deg hvor unik den sesongen du har levert er?

annonse

– Jeg har ikke fått det til ennå. Nå er jeg i en boble der jeg kjører på, og jeg gjør så godt jeg kan egentlig. Jeg har prøvd å lande og gå videre, sier Granerud.

Han tror det kan bli en utladning etter sesongen.

– Jeg føler meg ganske trygg på at det blir en stor utladning når siste hopp er landet. Det kan også komme etter et VM. Jeg er klar over at dette er ting som vil komme. Da stiller jeg meg forberedt, sa han.

– Det blir nok ikke så lett å følge opp, men kan ha gode sesonger uten å følge opp denne.

Flere rekorder

Også for det norske laget som helhet har det vært en god sesong. I helgen kan Norges rekord for både antall verdenscupseirer og pallplasser gjennom en sesong falle.

– Det er gledelig at vi kan tangere så mange rekorder. Det viser at jobben som ble lagt ned av trenere, utøvere og støtteapparat har vært utmerket i en mer krevende sesong enn noen gang med pandemi og økonomi, sier Stöckl.

annonse

Det er individuelt renn i Zakopane lørdag og søndag. Robert Johansson vant fredagens kvalifisering foran Granerud. Forrige måned tok Johansson sin første verdenscupseier på nesten to år.

Neste helg er rumenske Rasnov siste stopp før VM i Oberstdorf starter med kvalifisering i liten bakke 26. februar.

Menn (127): * 11: Roar Ljøkelsøy * 10: Halvor Egner Granerud og Anders Jacobsen * 9: Roger Ruud * 8: Espen Bredesen og Bjørn Einar Romøren * 7: Anders Bardal, Vegard Opaas og Daniel-André Tande * 6: Ole Bremseth og Sigurd Pettersen * 4: Per Bergerud og Ole Gunnar Fidjestøl * 3: Anders Fannemel, Johann André Forfang, Tom Hilde, Robert Johansson og Marius Lindvik * 2: Kristian Brenden og Erik Johnsen * 1: Rolf Åge Berg, Steinar Bråthen, Lars Bystøl, Johan Remmen Evensen, Kenneth Gangnes, Dag Holmen-Jensen, Jon Inge Kjørum, Tom Kristiansen, Andreas Stjernen, Hroar Stjernen, Johan Sætre. Kvinner (32) * 30: Maren Lundby annonse * 1: Eirin Maria Kvandal, Anette Sagen. (Kilde: FIS) Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474