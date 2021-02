annonse

annonse

“Vær så snill å ha en hukommelse litt lenger enn to uker” – George Galloway etter min hukommelse.

For et par år siden så vi hvordan NRK, TV 2 Nyhetene, Aftenposten og andre NATO-medier, som mange kaller dem, heiet fram den venezuelanske “opposisjonslederen” Juan Guaido. Dette fordi han utnevnte seg sjøl til president og fordi USA og EU da anerkjente ham som president, til tross for at han ikke en gang hadde stilt til valg. Nicolás Maduro ble gjenvalgt til presidentvalget i 2018 og – jeg gjentar: Guaido var ikke en gang kandidat ved valget.

Allikevel satte USA/EU og deres allierte i Sør Amerika i gang en voldsom kampanje for å få innsatt Guaido som president, en kampanje som inkluderte i alle fall to forsøk på statskupp, et drapsforsøk på Maduro og sanksjoner som har drept titusenvis av venezuelanere, da de har ført til mangel på medisiner, mat og annet.

annonse

Det hører med til historien at Guaido har lyktes med å stjele mange milliarder fra Venezuelas statskasse ved å konspirere med USA og Storbritania. Penger han og USA/UK/EU åpenbart har brukt på å finansiere de nevnte forsøk på statskupp/drap, inkludert en invasjonslignende operasjon.

DETTE prosjektet gikk altså også norske medier og politikere inn for. Blant “journalistene” var muligens NRKs Anders Magnus den aller verste, da han blant annet påsto at Maduro kun hadde støtte fra seg sjøl. Ja, det er sant. Jeg skrev om det i denne artikkelen.

Hakk i hæl med Magnus var blant annet Dagbladets Ralf Lofstad, VGs Julie Vissgren, Aftenposten i en av sine ledere og TV 2/NTB med blant annet denne meldingen: “Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó oppfordrer Storbritannia til å nekte president Nicolás Maduro tilgang til Venezuelas gullreserver som oppbevares der”.

annonse

Nå er ikke “journalistene” og politikerne i Norge lenger så høye i hatten når det gjelder Venezuela, da prosjektet deres heldigvis mislyktes. Og Guaido regnes nå som en forræder av et flertall blant venezuelanerne, så han tør neppe å bevege seg utendørs uten livvakter. Det er rart at han ikke for lengst har blitt arrestert.

Men hva er det norske “journalister” og politikere holder på med i Hviterussland og Russland (og Kina) for tida? Akkurat det samme, ved å støtte to opposisjonelle, Svetlana Tikhanovskaja og Aleksej Navalnyj. Ikke fordi de er populære i sine respektive befolkninger eller på noen måte har sterkere legitimitet enn de sittende lederne, men fordi de vil tjene USA/NATO/EU hvis de klarer å stjele makta. Ved hjelp av USA/NATO/EU og deres medier. Det var av samme grunn de støttet islamister/terrorister i Libya og fortsetter å støtte slike i Syria. Norske politikere blånekter sjølsagt for dette. Men det er fordi de ikke vet hva de driver med/stoler på propagandaen fra USA/NATO/EU. Eller fordi de juger med vitende og vilje.

Vi ser altså at norske medier gang på gang opererer som propagandister for voldelige omveltninger i andre land og at norske politikere bruker våre skattepenger på å finansiere slikt, politikere som har like lite peiling på hva som foregår i fjerne land som den jevne nordmann har. Det eneste de “vet” er hva serieløgnerne i USA/NATO/EU sier og hva tilknyttede medier sier. Slik går det fra katastrofe til katastrofe uten så mye som et tegn til sjølkritikk og endret kurs fra politikerne og mediene. Sammenlign så dette med hvor skrekkslagne de var da en gjeng stormet og okkuperte USAs kongress 6. januar.

Hvor lenge skal det norske folk finne seg i denne slags politikk og journalistikk? Hvorfor finner folket seg i det? Fordi folket ikke husker fra gang til gang, slik at de ikke klarer å gjenkjenne det som skjer, altså likheten mellom tilfeller som Guiado, Navalnyj, Assad, Gaddafi osv? Vel, vi kommer ikke ute av dette uføret før mediene begynner å rapportere ærlig, objektivt og redelig om det som skjer. Og det vil neppe skje så lenge Norge er med i NATO, er alliert med USA. Vi har derfor, sannsynligvis, mange år til foran oss med løgner og krigspropaganda i norske medier.

Maduro ble gjenvalgt til president i desember. EU har etter dette oppgitt insisteringen på at Guaido skal bli president, men USA under Biden fortsetter den stygge politikken overfor Venezuela og andre land.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474