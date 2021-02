annonse

Under redaktør Helge Lurås’ tilsvar i Aftenposten til Raymond Johansen i slutten av januar fremkom det en kommentar fra en leser ved navn «arild.nilsen».

Av utdrag fra kommentaren kan vi lese at selve artiklene på Resett har en «lavpannet» kommunikasjonsform. Det er «gatas parlament type argumentasjon, med en anekdotisk kommunikasjonsform tilpasset en lesermasse som er ganske fast formet i sitt syn.»

Kommentarfeltet i Resett omtales slik:

«Alle forsøk på saklig motargumentasjon hugges nådeløst ned i en veritabel storm av ukvemsord og påstander om at den som fremsetter disse argumentene er både det ene og det andre av laverestående individer med kraftig venstrevridd holdning, og et «folkelig» krav om at personen burde fått avsluttet livet der og da.»

Her gjengis kommentaren fra «arild.nilsen» i sin helhet.

«Har forsøkt å utfordre meg selv og mine preferanser ved å lese litt på Resett og lignende nettsteder. Har tenkt at når jeg selv er kritisk til de ekkokamre som jeg antar etablerer seg i diskusjonsfora her, så er det rimelig å anta at en selv er offer for ekkokamre i de media en selv leser. Ergo kan det være nyttig å skue utover egen nesetipp.

Det jeg leser på feks Resett tiltaler ikke meg særlig. Artiklene har selvfølgelig en bias jeg ikke sympatiserer med, men det er primært kvaliteten på tekstene og det jeg oppfatter som en «lavpannet» kommunikasjonsform som byr meg i mot. Det er gatas parlament type argumentasjon, med en anekdotisk kommunikasjonsform tilpasset en lesermasse som er ganske fast formet i sitt syn.

Dette synet kommer godt frem i de lite modererte diskusjonsforum som følger de fleste artikler hvor gjørme og kloakk får flyte fritt. Har lest ganske mange hundre kommentarer her og kan summere de aller fleste opp i 3 setninger:

1 Alle norske politikere er forrædere og burde vært hengt på nærmeste torg.

2 De er forrædere fordi de jobber for å islamifisere Norge.

3 De jobber for en skjult hånd i Brussel som egentlig styrer Norge.

Alle forsøk på saklig motargumentasjon hugges nådeløst ned i en veritabel storm av ukvemsord og påstander om at den som fremsetter disse argumentene er både det ene og det andre av laverestående individer med kraftig venstrevridd holdning, og et «folkelig» krav om at personen burde fått avsluttet livet der og da.

Her spares det hverken på ukvemsord, utilslørte trusler eller ønsker om død og fordervelse over alle som måtte ha avvikende meninger. Disse som øser ut av seg all denne dritten vet så inderlig godt hvordan et land skal styres. Det underlige er at ingen av dem er representert i noen form for styre og stell, til tross for sin påståtte suverene kompetanse på område.

Det blir ikke bra folkeopplysning og et utviklet debattklima verdig et demokrati av denne type media. De har sin plass og skal få ytre sine meninger, men det er viktig at man tar til motmæle med saklig og sporbar informasjon og argumentasjon.»

Vi regner med at kommentarfeltet i Resett tar utfordringen på strak arm.

