annonse

annonse

Mener ekspresidenten fikk henne og vennene til å storme Kongressen.

Eiendomsmegleren Jenna Ryan, som var med på å demonstrere i Washington D.C. 6. januar, sier nå til Washington Post at hun opplever at hun føler seg sviktet av ekspresident Trump og de såkalte patriotene som støtter ham, etter at hun ikke fikk svar på sin henvendelse til Trump der hun ba om benådning.

Eiendomsmegleren fra Texas ble kjent i USA da hun i forbindelse med stormingen av Kongressen, hadde lagt ut bilder av seg selv og vennen som tok et privat jetfly til Washington for å protestere.

annonse

Under opptøyene og stormingen av Capitol-bygningen la hun også ut flere bilder av seg selv på Twitter, som hun siden har slettet. Dessuten ble hun fanget opp av kamera da hun tok seg inn i bygningen.

15. januar ble Ryan arrestert og siktet for bevisst å ha tatt seg inn i regjeringsbygning uten lov, og for ordensforstyrrelse.

– Løgn

annonse

Siden ble det kjent at hun var en av dem som i ettertid tok kontakt med daværende president Donald Trump, og ba om benådning for det hun hadde vært med på. Hun fikk aldri noe svar.

– Jeg kjøpte meg inn i en løgn, og løgnen er løgnen, og det er pinlig, Jeg angrer på alt, ser Ryan til Washington Post.

Hun mener at det var Donald Trump som fikk henne og hennes venner til å forlate sitt hotellrommet i Washington D.C., for å delta i opptøyene og stormingen som fulgte.

– Ingen av patriotene står opp for meg. Jeg er en skikkelig skurk. Jeg var der nede basert på det presidenten min sa: «Stopp tyveriet». Nå ser jeg at det hele var over ingenting. Han dro oss bare ned der for å få et ego-boost. Jeg dro ned for å stille opp for ham, sier Ryan.

Hun vedgår at hun har hatt økonomiske problemer, og at hun har latt seg påvirke av konspirasjonsteorier fra QAnon.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse