Leder av Rød ungdom beskyldte hele kvinnebevegelsen for å være transfobisk. Det satte sinnet i kok.

Over to hundre stilte opp i et videomøte for 8. mars. Flere i den tradisjonelle kvinnebevegelsen ble provosert over at noen satte med plakater: «Føkk terfer! Transkvinner er kvinner». «Terf» er forkortelse for «transeksluderende radikal feminist», skriver Klassekampen.

Dette møtet endte med en kronikk i VG skrevet av leder i Rød ungdom Alberte T. Bekkhus. Hun anklaget kvinnebevegelsen for å være preget av transfobi, begrunnelsen var at noen paroleforslag ikke ble ekskludert fra 8. marstoget.

I kronikken påsto Bekkhus også at en ikke kan kalle seg feminist dersom man er transekskluderende.

Dette skapte kraftige reaksjoner i Kvinnefronten og Kvinnegruppa Ottar. Flere følte seg stemplet som hatefulle, og de likte ikke å bli kalt «terf». Konflikten endte med et nytt video-møte, mellom Rød ungdom, Kvinnefronten og Ottar.

Ingen har villet uttale seg om møtet, men det har hatt en debatt på Bekkhus’ Facebook. Der blant annet leder av Ottar anklager leder av Rød ungdom for en «mistenkeliggjøring av hele kvinnebevegelsen».

Hun skriver videre at flere i kvinnebevegelsen opplever 8. mars-møtene som utrygge, fordi «mange mobiliserer for å stemme ut våre viktigste paroler, skjeller oss ut og trakasserer oss».

Og videre: «Kvinnebevegelsen er under angrep fra folk som prøver å kuppe oss, og med innlegget ditt har du gitt dem full støtte.»

