– Vi ser at det er en del motstand og misnøye med en del av de tiltakene for særlig trafikk og parkering, som MDG og byrådet i Oslo står for.

Flere av de borgerlige partiene sliter. Både Venstre og KrF har ligget under sperregrensen på mange målinger over lang tid, mens også Fremskrittspartiets popularitet ser ut til å være i fritt fall.

Men også Miljøpartiet de Grønne har problemer. Selv om partiet gjør det bedre enn KrF og Venstre, kan de likevel ha grunn. til å frykte sperregrensen. Partiet har falt i snitt og har gjort enkelte svært dårlige målinger. Valgforsker Bernt Aardal tror at arbeidsledighet og økonomiske problemer gjør at mange søker mot det trygge og det sikre, ikke små fløypartier. Men han sier også at han tror noe av grunnen til MDGs dårlige resultater er den agressive klimapolitikken partiet fører i Oslo.

– Vi ser at det er en del motstand og misnøye med en del av de tiltakene for særlig trafikk og parkering, som MDG og byrådet i Oslo står for, sier Aardal til Nettavisen.

– Det var ikke det at folk ikke var vant med bomringer, det hadde jo vært lenge. Folk hadde godtatt å betale bompenger for nye veier, men på et eller annet tidspunkt der var det tydelig at man kom over en tålegrense på det og som gjorde at opprøret fikk veldig mye oppmerksomhet, sier han, og sier han tror folks tålegrense kan være nådd.

– Man skal ikke se bort fra at der er det også noen terskler, hvis man tråkker over det eller om det blir mye oppmerksomhet om det i mediene, kan det føre til ganske store endringer i styrkeforholdet mellom partiene, sier han.

Glemmer

MDGs partisekretær Torkil Vederhus avviser kritikkken.

MDGs partisekretær Torkil Vederhus avviser kritikkken.

– Aardal glemmer at MDGs tydelige standpunkt i bompengedebatten bidro til et historisk godt valg for MDG over hele landet i 2019, sier Vederhus til Nettavisen.

