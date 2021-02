annonse

– For Senterpartiet er han en gavepakke: Straks Barth Eide snakker om klimapolitikk tikker det inn flere Ap-velgere til distriktspartiet.

I Bergensavisen (BA) tar redaktør Sigvald Sveinbjørnsson et ramsalt oppgjør med stortingsrepresentant Espen Barth Eide, som han kaller en slags «grå eminense» i Arbeiderpartiet og en mann partiet ikke klarer å komme utenom når verv skal fordeles.

Han viser til at Barth Eide ble foreslått vraket fra sikker plass av valgkomiteen før nominasjonen i Oslo AP, men at han raskt ble presset inn på sikker plass.

Barth Eide er for tiden klimapolitisk talsperson i partiet og nestleder i energi- og miljkomiteen på Stortinget og har markert seg som en ivrig talsperson for et grønt skifte.

– Kanskje litt rart, ettersom han de siste tiårene stort sett har beskjeftiget seg med storpolitikk på den internasjonale arena. Han har vært forsvars- og utenriksminister. Vært direktør for toppmøtet i Davos (det kommer vi tilbake til) og nesten utelukkende jobbet med storpolitiske tema. Han har vært blant jetsetterne som har klippekort til internasjonale verv og stillinger, skriver Sveinbjørnsson.

Ap-leder Jonas Gahr Støre måtte nylig distansere seg fra Barth Eides utspill om Senterpartiets «dieselpopulisme».

– For Senterpartiet er han en gavepakke: Straks Barth Eide snakker om klimapolitikk tikker det inn flere Ap-velgere til distriktspartiet. Meningsmålingene og Barth Eide sine klimautspill henger godt sammen.

Fravær av kunnskap og interesse

BA-redaktøren mener Barth Eide bør være forsiktig med å heve pekefingeren mot vanlige mennesker i distriktene som ikke har mulighet til å kjøpe dyre elbiler.

– Barth Eide skylder troverdighet i klimapolitikken. Hans politiske virke så langt vitner om fullstendig fravær av kunnskap og interesse om norske forhold, skriver Sveinbjørnsson og viser til at Barth Eide også har vært direktør for World Economic Forum i Davos.

– Hvert år møtes de rikeste, mest berømte og presumptivt mektigste i verden til toppmøte i Davos. Når det skjer, står privatjetene tett i luftrommet over den sveitsiske Alpelandsbyen. Dette er promillesamfunnet: De absolutt mest privilegerte i verden. De svært få, som til sammen eier det meste. De møtes for «å forme fremtiden» gjennom diskusjon og dialog med hverandre, om tema som ulikhet, klima og hva som ellers er moteriktige tema for det ypperste av skravleklassen, konluderer redaktøren.

