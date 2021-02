annonse

Rasismeanklager i idretten møter kraftig motbør.

I en rapport fra NIF hevdes det at et flertall av folk som jobber i og stiller frivillig for norsk idrett har en blindsone hvor rasismen får lov til å leve. Idrettspresident Berit Kjøll stemmer i. Det skaper reaksjoner.

Samfunnsdebattant Espen Goffeng tar til motmæle mot Kjøll i et innlegg i Nettavisen. Han mener at man smører en «stygg, stygg anklage tynt utover tusenvis av mennesker» og legger en «mørk sky av mistanke over en betydelig del av befolkningen».

Representasjon

Goffeng påpeker at rasismeanklagene er bygget på at minoriteter fra Midtøsten, Afrika og Asia angivelig ikke er tilstrekkelig representert.

«Man må kanskje være professor eller politiker for å bli sjokkert over at første- og annengenerasjons innvandrere ikke er korrekt representert i skiskyting. Personlig synes jeg det er like rart som at de er overrepresentert i cricket», skriver Goffeng.

«Minoriteters interesser har ingenting å si. Talløse meldinger om at jenter holdes borte fra slike aktiviteter – noe blant annet Hadia Tajik har kommentert – har ingenting å si. At blant andre forskningsinstitusjoner som FAFO og Institutt for Samfunnsforskning har skrevet rapporter om at barn i minoritetsmiljøer holdes borte fra fritidsaktiviteter, det betyr ingenting. Økonomiske hensyn, som at det koster penger å være med på mange aktiviteter, det har ingenting å si. Den litt særnorske dugnadstradisjonen har ingenting å si. Svaret er og blir kun en eneste ting: rasisme.»

Lacrosse og jet boat racing

Goffeng synes ikke det er merkelig at ulike grupper deltar i ulike grad i ulike idretter.

«Hva om vi flytter 100.000 nordmenn til USA. Er det på noen som helst måte sannsynlig at de innen kort tid vil være «riktig» representert i Lacrosse og sprint jet boat racing, eller skal vi tro at det blir litt skjevt til fordel slalåm og andre sporter nordmenn har tradisjon for? Hvem er i så fall rasisten i det tilfellet?»

Samfunnsdebattanten retter også skytset mot mediene. Han er ikke fornøyd med at den alvorlige påstanden ikke er ettergått i pressen.

«Ikke en eneste person i media klart å påpeke bristene i konklusjonen.»

