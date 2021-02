annonse

Senatorene har inngått en avtale om å droppe vitneavhør i riksrettssaken mot Donald Trump. Det betyr at sluttprosedyrene i saken er i gang.

Da senatorene lørdag vedtok å høre kongresskvinnen Jaime Herrera Beutler som vitne i riksrettssaken, i stedet for å gå løs på sluttprosedyrene, vakte det reaksjoner.

Etter forhandlinger på bakrommet, snudde imidlertid Senatet. Republikanerne, Demokratene og Trumps forsvarsteam ble i stedet enig om å ta Herrera Beutlers offentlige uttalelse inn som bevis i saken. Beutler forteller om en telefonsamtale mellom Trump og Kevin McCarthy under kongresstormingen

I uttalelsen sier Beutlers at presidenten sa til McCarthy at opprørerne brydde seg mer om valget enn McCarthy, som fryktet for sin egen sikkerhet. Uttalelsen ble lest opp før sluttprosedyrene startet.