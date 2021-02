annonse

Demokratene fikk flertall i Senatet for hente inn en forklaring i riksrettssaken mot Donald Trump. Det kan bety at saken ikke avgjøres i helgen som ventet, ifølge NTB.

Senatet vedtok med klar margin å be kongresskvinnen Jaime Herrera Beutler avgi forklaring i saken. Fem republikanere stemte for å kalle inn vitnet.

Beutler kalles inn for å forklare seg om en telefonsamtale som fant sted under kongresstormingen. Det var en opphetet telefonsamtale mellom Trump, som nektet å bøye etter for presset, og republikanernes kongressleder Kevin McCarthy, som fryktet for sin egen sikkerhet under stormingen 6. januar, sa Beutler fredag.

