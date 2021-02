annonse

annonse

Det hevder Donald Trumps forsvarere. Han sa aldri noe som gjorde ham ansvarlig for stormingen av Kongressen.

Forsvarerne argumenterte for at den tidligere presidenten ikke er ansvarlig for stormingen av Kongressen, skriver NTB.

Trump skal sagt at de burde gå i tog mot Kongressen og kjempe. Men «kjempe» var ikke bokstavelig ment, sa forsvarer Michael van der Veen. Han viste også frem videoer av andre politikere som uttaler «kjempe som faen», og sa at Trump kun brukte en vanlig politisk retorikk. Han mente at talen var langt innenfor grensene for ytringsfriheten.

annonse

Advokaten la også til at riksrettssaken er drevet av et politisk hat mot den tidligere presidenten.

Van der Veen argumenterte videre for at Trump ba tilhengerne om å opptre «fredelig og patriotisk», og at det ikke finnes noe grunnlag for riksrettssaken. Så rettet han skytset mot demokratene.

annonse

– Som alle andre politisk motiverte heksejakter venstresiden har bedrevet de siste fire årene, er denne riksrettssaken fullstendig løsrevet fra fakta, bevis og interessene til det amerikanske folk.

Flere av dem som stormet Kongressen, har i følge anklagen planlagt dette i forkant, sa forsvareren advokat Bruce Castor, og argumenterte at da kan ikke Trumps tale ha vært utslagsgivende.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474