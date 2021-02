annonse

WHOs Peter Embarek, som ledet helseorganisasjonens undersøkelser i Kina, er frustrert over mangelen på tilgang til rådata under oppholdet der.

– Vi vil ha mer data. Vi har bedt om mer data, sier Peter Embarek, som ledet Verdens helseorganisasjons (WHO) ekspertgruppe i Wuhan.

WHO har vært i Kina i fire uker for å granske coronavirusets opphav. De har ikke kunnet fastslå hvilket dyr viruset kom fra. De mener imidlertid at det er ekstremt usannsynlig at viruset oppsto i et laboratorium.

WHOs påpeker nå at det ikke var lett å få tilgang på viktig informasjon. Blant annet manglet de rådata om tidlige smittetilfeller, forteller en av dem til The New York Times.

USA er dypt bekymret over Kinas innsats helt i starten av utbruddet, sier landets nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan lørdag. I en uttalelse ber han Kina om å «tilgjengeliggjøre sine data fra utbruddets tidligste dager».

