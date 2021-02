annonse

Donald Trump ble frikjent i riksrettssaken mot ham fredag. Nå avslører en av hans advokater at hans familie er under angrep.

Michael Van Der Veen forsvarte Donald Trump og gjorde en god jobb med å bevise senatorene at den tidligere presidenten ikke hadde skyld i Kongress-stormingen 6 januar.

Etter frikjennelsen gikk flere toppdemokrater hardt ut. Lederen for representantenes hus, Nancy Pelosi, kalte republikanerne som ikke ville stemme for å dømme Trump for «feige».

– Det vi så i Senatet i dag var en gruppe feige republikanere som tilsynelatende ikke har noe annet valg fordi de er redde for å forsvare jobben sin, sa hun.

– Blodtørstig

Det har vært mye fokus på hva demokratene har uttalt i forbindelse med riksrettssaken, og hvordan de har reagert, i den etablerte pressen. Men at Trumps advokater har kommet under angrep for å ha forsvart den tidligere presidenten, har ikke fått like stort fokus.

Trump-advokat Van Der Veen fortalte i et intervju med Fox News at hans familie er blitt angrepet.

– Mitt hjem er blitt angrepet. Men jeg vil ikke gå i detaljer. For å besvare ditt spørsmål, hele min familie, min foretning, mitt advokatfirma er under angrep akkurat nå. Jeg vil ikke gå i detaljer. Det jeg ønsker å fortelle om er vår seier i riksrettssaken, sa advokaten som var tydelig berørt av situasjonen.

Forsvarsadvokaten ble også intervjuet av CBSNews der han var oppgitt at demokratene ikke har klart å legge saken bak seg og fortsetter sin svertekampanje mot Trump.

Advokaten sa også at media er «blodtørstige» og at de er medskyldige i å splitte landet ved å ikke raportere nøytralt.

– Det som skjedde 6.januar var horribelt. Men det som skjedde under denne rettssaken var nesten like ille, fortalte han i intervjuet du kan se under.

Trump defense attorney Michael van der Veen speaks with @LanaZak after the Senate's acquittal vote: "What happened at the Capitol on January 6 is absolutely horrific. But what happened at the Capitol during this trial was not too far away from that."

Watch the full interview: pic.twitter.com/ndjBZzJgNZ

— CBS News (@CBSNews) February 13, 2021