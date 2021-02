annonse

Under oppveksten observerte jeg at kvinnene rundt meg ofte behandlet mennene sine som konger. En somalisk kvinne verdsetter sin mann.

Det vi i Vesten kaller likestilling, der de naturlige forskjellene mellom mann og kvinne undertrykkes, er fraværende i et somalisk ekteskap. Jeg var vitne til at tanter løp og stresset rundt i tiden før mannen kom hjem. Middagen måtte nemlig være klar så den sultne mannen ble foret nesten like raskt som han kom inn døren. Også i Norge observerte jeg den samme type omsorg for ektefeller fra somaliske kvinner. Men hvordan har det seg at somaliske kvinner som lever i likestilte Norge tar med seg disse verdiene og viderefører dem til neste generasjon? Min teori er at somaliske kvinner ikke anser seg som ofre for diskriminering i ekteskapet. De anser ekteskapet som noe hellig mellom to ulike individer, der begge må bidra for å få det til å fungere. Vi lærer nemlig fra tidlig alder at målet er å holde på sin mann. På bekostning av seg selv? Nei, dersom vi kvinner er stolte av vårt kjønn, vår identitet og rolle i ekteskapet, har vi ikke behov for å konkurrere med vår mann. Vi vet nemlig at det å være mann, ikke er synonymt med å være dominerende og diskriminerende.

Veien til en manns hjerte går gjennom magen

Når mine tanter, min mor og bestemor kokkelerte på kjøkkenet for sine menn, var det aldri tvil om at dette var noe de elsket å gjøre. Stoltheten i deres øyne vitner om at kjærlighet handler om å både gi og ta. De visste de var gode kokker, og det å lage god mat ga glede både til den som laget maten og til den som spiste den. Måltidet ga et felleskap, med gjensidig respekt og takknemlighet overfor hverandre.

Valentinsdagen markeres den 14. februar hvert år. Dagen da blomster skal kjøpes, kort pyntes og kjærligheten feires. Valentinsdagen kan ha røtter i romersk feiring av gudinnen Juno, som ifølge Wikipedia representerte kvinner og ekteskap. Senere utviklet dagen seg til noe mye mer kommersielt, som innebærer kjøp av gaver og blomster for å uttrykke kjærligheten.

Det er ikke feil å uttrykke kjærlighet gjennom gaver og blomster. Det er heller ikke feil å feire Valentinsdagen den 14. februar. Men hva gjør vi de andre 364 dagene? Det er de som utgjør helheten og legger grunnlaget for et godt og stabilt forhold. Når vi følger flokken, fokuserer på en kommersiell feiring og knytter den til kjærligheten, feirer vi kjærligheten på andres premisser. Det begrenser oss. Og ikke minst skaper det store skuffelser dersom din utkårede ikke slår på stortromma den 14. februar. Kjærligheten er imidlertid ikke noe som feires én dag i året, men hver eneste dag. Den kan vi feire ved å forstå de grunnleggende behovene vi mennesker har for anerkjennelse og nærhet. Den kan feires og forstås når vi ser den andre og uttrykker takknemlighet for at nettopp den personen har valgt deg til sin livspartner. Den kan også feires med daglige, små bekreftelser på at du er der. I gode og onde dager.

Kjærligheten skal feires alle 365 dagene

Som ung fikk jeg internalisert hvor lett det er å holde en mann fornøyd. Om jeg skal tro min tante, er det nok å holde han mett. Senere har jeg fått råd om å støtte ham på veien, anerkjenne ham, rose ham til han tror han er en Gud og alltid holde meg fresh og pyntet for ham. Men på veien, helt av egen erfaring, har jeg forstått at det egentlig ikke er så komplisert å gjøre en mann fornøyd. Selv elsker jeg å lage mat for min partner. Det gir meg stor glede å finne nye retter som gleder. Dette kan gjøres alle dager i året, og det krever ikke mye kommersielt. Kjærligheten bør feires alle årets 365 dager, og ikke spares til én dag. Når vi har forstått det, kan livet som partnere være hyggelig uansett hvilken dag i året det er.

Når det er sagt, har jeg bakt en eplekake og skal lage pinnekjøtt for anledningen. Jeg kan jo ikke være dårligere enn alle landets kvinner som anstrenger seg ekstra i dag.

