Donald Trump ble lørdag nok en gang frikjent etter å ha blitt stilt for riksrett for andre gang.

Underveis i riksrettssaken har den tidligere presidenten ikke uttalt seg. I etterkant av frikjennelsen var Trump raskt ute og takket sine støttespillere med en pressemelding.

Trump indikerte også at han ville være politisk aktiv i månedene som kommer.

Resett gjengir den i full oversettelse under:

«Jeg vil først takke teamet mitt av dedikerte advokater og andre for deres utrettelige arbeid med å opprettholde rettferdighet og forsvare sannheten.

Min dypeste takk også til alle de amerikanske senatorene og kongressmedlemmene som sto stolt for den grunnloven vi alle ærer og for de hellige juridiske prinsippene i hjertet av vårt land.

Vår kjære konstitusjonelle republikk var grunnlagt på upartisk rettsstat, den uunnværlige beskyttelsen for våre friheter, våre rettigheter og våre friheter.

Vi er inne i en trist tid når et politisk parti i Amerika får et frikort for å fornærme rettsstaten, ærekrenke lovhåndhevelse, heie på pøbelen, unnskylde opptøyer og forvandle rettferdighet til et verktøy for politisk hevn og forfølge, svarteliste, avbryte og undertrykke alle mennesker og synspunkter som de er uenige med. Jeg har alltid vært, og vil alltid være en forkjemper for den urokkelige rettsstaten, heltene til rettshåndhevelse og amerikanernes rett til fredelig og ærverdig å diskutere dagens spørsmål uten ondskap og uten hat.

Dette har vært enda en fase av den største heksejakten i vårt lands historie. Ingen president har fått til lignende, og det vil fortsette fordi våre motstandere ikke kan glemme de nesten 75 millioner menneskene, det høyeste antallet noensinne for en sittende president, som stemte på oss for bare noen få måneder siden.

Jeg vil også formidle takknemligheten til de millioner av anstendige, hardtarbeidende, lovlydige, gud-og-land-elskende borgere som modig har støttet disse viktige prinsippene i disse svært vanskelige og utfordrende tider.

Vår historiske, patriotiske og vakre bevegelse for å gjøre Amerika stort igjen har bare begynt. I månedene fremover har jeg mye å dele med dere, og jeg ser frem til å fortsette vår utrolige reise sammen for å oppnå amerikansk storhet for alle våre mennesker. Det har aldri vært noe lignende!

Vi har så mye arbeid foran oss, og snart vil vi dukke opp med en visjon for en lys, strålende og ubegrenset amerikansk fremtid.

Sammen er det ingenting vi ikke kan oppnå.

Vi er fortsatt et folk, en familie og en strålende nasjon under Gud, og det er vårt ansvar å bevare denne fantastiske arven for våre barn og for generasjoner av amerikanere som kommer.

Måtte Gud velsigne dere alle, og må Gud for alltid velsigne USA.»

