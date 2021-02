annonse

SV Hordaland har søndag nominert Audun Lysbakken som SVs førstekandidat til Stortinget. Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes ble gjenvalgt som førstekandidat i Troms.

– Jeg er stolt over å få toppe SV-listen i hjemfylket mitt og gleder meg til valgkamp for miljø og rettferdighet. Et mer rettferdig Norge og et rettferdig grønt skifte er SVs viktigste mål, sier Lysbakken i en pressemelding.

Partiets nestleder Fylkesnes ble enstemmig gjenvalgt som nummer én i Troms, skriver NRK.

