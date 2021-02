annonse

Etikkrådet i Legeforeningen misliker at helsepersonell uttaler seg kritisk om koronavaksinen.

En fastlege i Gudbrandsdalen har sagt at hun er skeptisk til vaksine mot covid-19. Det vekker harme hos Rådet for legeetikk, skriver NRK.

Svein Aarseth, som er leder i Rådet for legeetikk i Legeforeningen, mener slike utspill kan bidra til en forlengelse av koronapandemien.

– Dette er bekymringsfullt. Folk vil automatisk ha mer tillit til helsepersonell. Effekten kan bli at færre tar vaksinen. Dermed kan det bli dårligere vaksinedekning og det kan bli en forlengelse av pandemien, sier han.

Aarseth mener dette ikke handler om ytringsfrihet.

– Selvfølgelig har de ytringsfrihet. Men de er også forpliktet til å formidle anerkjent medisinsk kunnskap til sine pasienter. Det er nå over 2,2 millioner registrerte døde av covid-19. Vi har nå tilgang på en vaksine som gir milde og forbigående bivirkninger, sier lederen for Legeforeningens etikkråd.

Fastlege Anja Zanjani på Sør-Fron er en av legen som ikke er motstander av vaksinen, men skeptisk til den.

– Jeg forstår at de som er redde for seg selv, eller for å påføre andre sykdom og død, lengter nesten desperat etter en trygghet. Foreløpig er det dessverre ikke dokumentert at vaksinen er trygg. Og en falsk trygghet kan gjøre ting verre, sier hun.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener dette ikke stemmer.

– Det er godt dokumentert at vaksinene som er i bruk i Norge beskytter mot alvorlig covid-19-sykdom. Det fremgår av fase-3-studiene som ligger til grunn for godkjennelsen fra det europeiske legemiddelbyrået, EMA. Det underbygges av resultater fra land som har tatt vaksinen i bruk.

Zanjani står imidlertid på sitt.

– Jeg er forundret over at det ikke er mer skepsis blant helsepersonell til covid-19 vaksinen. Det er ikke dokumentert at den beskytter mot alvorlig sykdom. Mange av de døde hadde underliggende sykdommer. Videre er det heller ikke bevist at den vil stoppe smitteoverføring, sier fastlegen.

Statsminister Erna Solberg (H) derimot, mener vaksinen er middelet som skal til for at det normale livet igjen skal rå.

– Det er en frigjøringsdag. Når vi har en vaksine, så kan vi ta hverdagen tilbake igjen, uttalte statsministeren.

