Oppsigelsen er den første i Det hvite hus siden Joe Biden tok over som president.

En journalist fra Vanity Fair ville skrive om pressemedarbeideren Tyler Joseph Ducklos forhold til en annen journalist. Det utløste en rekke sexistiske kommentarer og trusselen om at «jeg skal ødelegge deg» fra Ducklo, skriver NTB.

Ducklo ble i første omgang suspendert i en uke uten lønn, etter at Vanity Fair skrev om truslene.

– Jeg er sønderknust over å ha skjemt ut og skuffet mine kolleger i Det hvite hus og president Biden, og etter samtaler med ledelsen i kommunikasjonsavdelingen sier jeg opp min stilling, tvitrer han.

— TJ Ducklo (@TDucklo) February 14, 2021