annonse

annonse

Hevder Winston Churchill er et symbol på «hvit overlegenhet».

I en forelesning på Zoom tok en gruppe forskere til orde for å revudere synet på den britiske statsministeren som tok Storbritannia gjennom krigen, Winston Churchill (1874-1965). Saken har skapt store overskrifter i britisk presse.

– Han var verre enn nazistene, sa professor Kehinde Andrews ved Birmingham University ifølge Daily Mail.

annonse

– Det er nesten som han har blitt forskjønnet, til en helgen som ikke kan kritiseres. Men Churchill var ikke en gang så populær i sin egen tid, han ble aldri valgt og etter krigen skal han angivelig på egen hånd ha ført verden gjennom mot nazistene, så tapte han.

Winston Churchill var en britisk offiser, politiker og forfatter. Han var statsminister i Storbritannia i periodene 1940–1945 og 1951–1955.

Churchill er ifølge SNL av mange ansett for å være en av det tyvende århundrets mest betydningsfulle politikere. Han var Storbritannias statsminister under andre verdenskrig og ble selve symbolet på britenes motstandsvilje mot de tyske nazistene og Adolf Hitler.

annonse

Men forskeren hevder det er en form for historisk revisjonisme når han har blitt plassert på en pidestall og at han i dag er et symbol på white supremacy, «hvit overlegenhet».

– Grunnen til hans mytiske status er at hvit overlegenhet fortsatt er dagens politikk. Vi later som ting har forandret seg og at tankegangen som lå bak det britiske imperiet og imperier generelt har endret seg og ikke er fokusert på rase, men det er tullprat, sa Andrews.

Huskes

Chuchllll huskes for å ha oppildnet hjemmefronten med sin fremragende talekunst, og kanskje typisk for Churchills retorikk er den kjente formuleringen han brukte om de britiske jagerflygerne under slaget om Storbritannia høsten 1940: «Aldri har så mange hatt så få å takke for så mye».

Ironisk nok ble forelesningen holdt på Churchill college, en konstituerende høyskole ved University of Cambridge i England.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474