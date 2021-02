annonse

Byrådet i Oslo jobber for at det allerede neste år skal opprettes en sone i hovedstaden der det er forbudt å kjøre bensin- og dieselbiler.

– Vi sikter på en trinnvis utvidelse. Fagfolkene foreslår i første omgang å starte med området som kalles Bilfritt Byliv innenfor ring 1, og så utvide sonen til å inkludere ring 2. Målet er å utrede alternativene slik at dette kan implementeres i løpet av 2026 i ring 2, og i ring 1 innen utgangen av neste år, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) til VG søndag.

Mange reagerer negativt på planene om å fjerne fossildrevne biler fra hovedstaden.

– Folk vil ikke ha MDG-fascismen, men politikerne herser med folket, skriver en person i Resetts kommentarfelt.

– Dårlig tid

I kommentarfeltet til Avisa Oslo er det også mange Oslobeboere som reagerer.

– Byrådet har dårlig tid nå… Må ødelegge mest mulig før det neste valget… For da er de ute!, skriver en mann.

– Jeg kjører diesel, det kommer jeg til å gjøre til jeg ikke har lov lengre. Dette klimahysteriet er hjernevasking fra A til Å, skriver en annen.

– Hurra

Alle er imidlertid ikke like negative.

– Hurra! Færre biler = mindre forurensing, eksos, kø og kaos og mer plass til gående, syklende og trillende, skriver en kvinne i Avisa Oslos kommentarfelt.

Må våkne

I Resetts kommentarfelt er det også mange som er misfornøyde med planene.

– Kanskje er det dette som må til før folk våkner og ser at vi styres av fundamentalister?

– Jeg anbefaler Oslo-folk å komme seg ut av den byen så fort som mulig! Blir ganske ulevelig der de neste årene, skriver en annen.

– Politikere har blitt menneskevonde, skriver en kvinne.

En mann mener MDG går for langt med ekstreme tiltak.

– De som heier på MDG vil oppleve at byen sakte, men sikkert dør. De som tror at en storby vil eksistere som et illusorisk gårdstun vil våkne opp til en alvorlig smell. De aller fleste har et interesseområde utover det å surre med en kompostbinge, sykle på issvuller i -15 og la seg glede over røde prikker på asfalten, skriver mannen.

– De ihuga MDG-entusiastene må skjønne at de må akseptere andre folk om byen skal leve. De kan ikke få i både pose og sekk. Tviholder de på MDG-ekstremismen vil folk flytte ut, boligprisene vil falle og butikken dør. Kort sagt, folk ønsker den fantastiske bevegelsesfriheten og effektiviteten bilen gir. Tar du det fra dem vil de flytte dit dette fremdeles kan oppfylles.

Billige bruktbiler

En person bosatt på bygda ser imidlertid noen fordeler.

– Vi i distriktene kan glede oss til at det blir billige bruktbiler å få kjøpt i Oslo.

