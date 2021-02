annonse

annonse

Resett publiserte nylig et leserinnlegg om det stadig synkende antallet barn som fødes i Norge. Artikkelen skapte engasjement blant våre lesere.

Hvorfor fødes det så få barn, i verdens rikeste land, med verdens rauseste velferdsordninger? Dette var spørsmålet som ble stilt. Artikkelen er delt over tusen ganger på sosiale medier. I kommentarfeltet på Resett, som i skrivende stund har 323 kommentarer, er det ulike meninger på hvorfor norske kvinner får så få barn.

Analysene er mange:

annonse

– Jeg vet om mange kvinner som velger bort mann, barn og familie alt for lenge før de plutselig sitter der alene en dag, og det er alt for sent. De er ikke like unge og vakre lengre, det er vanskeligere å få barn, og mange tenker nok inni seg at de gjerne skulle hatt sjansen på ny til å takke ja til alle tilbudene de fikk fra bra menn på veien. Synd for dem! Ikke mitt problem, skriver «LasseRon».

– Tidligere var det typisk at kvinnen var hjemme og mannen jobbet. Dette gjorde at økonomien var satt opp slik at man kunne leve på en inntekt. Nå derimot så har man kjempet hardt for at begge må jobbe hardt for at man skal klare seg, skriver «Frank Hansen».

– To ord er grunnen Norge og andre rike land i den vestlige verdensdel føder ikke nok barn: Feminisme og Propaganda. Så enkelt er det bare, skriver «Tradisjonal Nordmann».

annonse

– Er det virkelig så mange frivillig barnløse par i Norge? Er ikke selve meningen med livet å finne en partner og få barn? Å ikke finne en partner i tide er en annen ting. Synes det er trist at så mange ikke finner en partner i livet. Det finnes få supermodeller i verden og mange gode mennesker, det går an å bli veldig glad i. Tror mange sikter altfor høyt og ender opp med ingen, skriver «Fordom».

«Morten Skogmus» peker på Ungarn, som opplever en økende fertilitet.

– Ungarns regjering ville stimulere til flere barnefødsler. Nå ser det ut som at satsningen lykkes. Statsminister Viktor Orbán presenterte i februar en plan i syv punkter, i et forsøk på å snu den demografiske utviklingen med få barnefødsler, et fenomen som plager de aller fleste europeiske land. Løsningen på Ungarns synkende fødselsrate var ikke flere innvandrere, men belønning til kvinner som får flere barn, mente Orbán. Orbáns plan innebar at alle kvinner under 40 år som gifter seg for første gang, skal få et lån på 10 millioner forint (rundt 300.000 kroner), og tilbakebetaling av lånet utsettes i tre år når de får sitt første barn. Etter det andre barnet blir en tredel av lånet ettergitt, etter det tredje blir hele lånet ettergitt, og etter det fjerde vil den lykkelige moren slippe inntektsskatt for resten av livet.

Ungarns familieminister kunne raskt melde om at politikken virket. Hun rapporterte om økning i antall ekteskap, reduksjon i antallet skilsmisse og aborter, og en kraftig økning i barnefødsler.

I Italia uttrykte Italias daværende innenriksminister Matteo Salvini lignende tanker i 2018. Han ville ha flere barnefødsler og færre innvandrere.

Ungarns familiepolitikk ble sterkt kritisert av mer multikulturelt anlagte land i Europa. Sveriges sosialminister Annika Strandhäll brunbeiset politikken på Twitter:

annonse

«Det som skjer i Ungarn er alarmerende. Nå vil Orban at flere ‘ekte’ ungarske barn fødes. Politikken oser 30-tallet og som høyrepopulist må man lage tåkegardiner for hva denne typen politikk gjør med den selvstendigheten kvinner kjempet for.»

– Ungarn bruker penger på familier i stedet for på innvandring, svarte Ungarns utenriksminister Szijjarto.

Da Erna i sin nyttårstale 1. januar 2019 ba norske kvinner om å få flere barn, ble hun møtt med rasende reaksjoner fra særlig feministisk hold, som ikke ville la seg reduseres til fødemaskiner. Sosiologiprofessor Anne Lise Ellingsæter mente det var problematisk med en type politisk retorikk der barnefødsler blir gjort til kvinners oppdrag for velferdsstaten, og assosierte oppfordringen med rasisme, fascisme og rasehygiene.

– At staten griper inn i forplantningen har vært assosiert med en historie fylt av tvang, knyttet til rasisme, fascisme og rasehygiene. Det at staten setter seg mål og formulerer virkemidler for at folk skal føde flere barn, vitner om en instrumentell holdning til mennesker..

– Barn bør være et mål i seg selv, kvinners kropper skal ikke være en produksjonsfaktor.

Redaktøren i Trondheims studentavis Under Dusken var klar i talen, og skrev:

«Moderne kvinner har større ambisjoner for seg selv enn å være regjeringens fødemaskiner. Statsministeren bør vokte seg vel for å redusere dem til å kun bli vandrende livmorer.»

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474