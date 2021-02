annonse

Ansatte i en av USAs større publikasjoner synes ikke de kan være åpne om hva de mener på jobb.

Det fremgår av en intern studie at omtrent halvparten av de ansatte ved New York Times opplever at de ikke kan uttrykke sine meninger fritt. Det melder New York Post.

Kun 51 prosent av de ansatte i mediehuset sa seg enig i følgende påstand:

«Det er en fri utveksling av meninger i dette selskapet; folk er ikke redde for å si hva de virkelig tenker.»

Uønskede meninger

I et internt notat skal det ha blitt slått fast at denne prosentandelen er ti prosentpoeng lavere enn målsettingen, som ifølge en intern kilde er basert på en snitt fra andre selskaper som er målt på samme parameter.

«Selv om majoriteten av oss føler oss velinformerte, indikerte mange at motstridende meninger ikke er ettertraktede eller satt pris på i vårt arbeid», heter det i notatet.

74 prosent av de ansatte svarte at ledere og kolleger i New York Times aksepterer og omfavner forskjeller i etnisitet, etter en tilbakegang på ti prosentpoeng siden fjorårets undersøkelse.

«Woke»

Alex Berenson, en tidligere businessreporter for New York Times, slår fast overfor New York Post at mange eldre ansatte har vanskeligheter med å forholde seg til yngre, «woke» kolleger.

Begrepet «woke» sikter til det å tro på forestillinger om at heterofile, hvite menn konspirerer for å undertrykke alle andre grupper i samfunnet, og at grupper kan rangeres ut ifra hvor «privilegerte» de er. Desto flere «marginaliserte» grupper man tilhører, desto større krav har man på kvotering, politisk assistanse og moralsk overhøyhet i debatter om sosial rettferdighet. Black Lives Matter og venstreekstreme Antifa kan sies å være «woke». Tankegodset fører nødvendigvis med seg en intoleranse for annerledes tenkende.

