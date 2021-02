annonse

Den innvandringskritiske ungdomsorganisasjonen Generasjon Identitet fikk beskjed fredag 12. februar om at regjeringen vil tvangsoppløse den. Politisk beslutning i strid med menneskerettighetene, mener Frankrikes største opposisjonsparti Rassemblement national.

Generasjon Identitet har fått ti dager på å svare. Hvis ingen nye momenter kommer frem, er organisasjonens oppløsning innen de neste 15 dagene svært sannsynlig, melder det franske innenriksdepartementet ifølge France Info.

Beslutningen kommer etter at aktivister fra Generasjon Identitet utførte en aksjon i Pyreneene 19. januar ved en grensepost mellom Frankrike og Spania, der de overvåket grensen i én dag. Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin uttalte 26. januar at han ble «skandalisert» av aksjonen, da han mener det «undergraver Republikken» at privatpersoner gjør politiets jobb.

Generasjon Identitet hevder derimot at hensikten med aksjonen var å «støtte ordensmakten» og rapportere ulovlige passeringer til grensepolitiet. De sier de ønsket å rette oppmerksomhet mot at grensen er for dårlig overvåket og ville «bevise at hvis vi er besluttsomme og organiserte, er det mulig å overvåke og beskytte våre grenser». Ungdomsorganisasjonen erklærte aksjonen som en suksess da myndighetene noen dager senere utplasserte mer grensepersonell i Pyreneene.

Frikjent tidligere for lignende aksjon

Generasjon Identitet utførte en lignende aksjon i Alpene i 2018. Organisasjonen ble i etterkant idømt en bot på 75 000 euro, og tre av aktivistene som deltok ble dømt til 6 måneders ubetinget fengsel, for å ha «utøvet en aktivitet som kan forveksles med et offentlig embede». Både organisasjonen og aktivistene ble senere frikjent i en høyere rettsinstans.

Etterforskes for «fremprovosering av rasehat»

I kjølvannet av årets aksjon i Pyreneene er det også innledet etterforskning mot Generasjon Identitet for «offentlig fremprovosering av rasehat». Offentlig anklager i Saint-Gaudens, Christophe Amunzateguy, mener ifølge Le Point at etterforskningen rettferdiggjøres av «ordene som ble ytret på dette banneret, som helt klart var anti-innvandring, og særlig grunnen til at banneret ble foldet ut»:

– Politisk beslutning

Det nasjonalkonservative partiet Rassemblement national, som er Frankrikes største opposisjonsparti med en oppslutning på rundt 30 prosent, skriver på sine hjemmesider at grunnlaget for innenriksministerens beslutning «ikke er juridisk, men politisk».

De mener en oppløsning av Generasjon Identitet vil være i strid med artikkel 10 i Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter som ble vedtatt under den franske revolusjon, som sier at «ingen skal forfølges for sine meninger, selv religiøse, med mindre de gir dem til kjenne på en måte som forstyrrer den offentlige orden som loven fastsetter».

«For øvrig vil en slik oppløsning være i strid med fastsatt rettspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, ifølge hvilken “ytringsfrihet utgjør ett av de essensielle fundamentene for et demokratisk samfunn og også gjelder idéer som støter, sjokkerer eller bekymrer”. På grunnlag av de politiske argumentene, og argumentene for hensiktsmessighet fremmet av innenriksministeren, kan store franske politiske partier, andre sammenslutninger og deretter enhver varsler, være de neste som blir målskive for slike vilkårlige prosedyrer», heter det videre i partiets offisielle uttalelse.

Formann for Advokater uten grenser, essayist og grunnlegger av Goldnadel TV, Gilles-William Goldnadel, melder på Twitter at han har takket ja til å forsvare Generasjon Identitet «mot denne uakseptable oppløsningsprosedyren» som han også kaller «en nektelse av demokrati».

C’est bien par ce que je me refuse à accepter ce déni de démocratie que je vous annonce avoir accepté de défendre Génération Identitaire dans cette procédure inacceptable de dissolution. C’est mon honneur d’avocat. https://t.co/jVgar456re — G-William Goldnadel (@GWGoldnadel) February 13, 2021

Oppstod i Frankrike

Generasjon Identitet oppstod i Frankrike i 2012, og har siden spredt seg til flere andre land, deriblant Danmark, Tyskland, Østerrike, Italia og Ungarn. De henter ideologisk inspirasjon fra «Det nye høyre» og er særlig kjent for spektakulære aksjoner som skaper blest i mediene.

