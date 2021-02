annonse

Inge Brigt Aarbakke og Trond Jacobsen bygger ny fabrikk på Bryne til 300 millioner kroner.

For et halvår siden de to fant sammen som eier av hjørnestensbedriften Aarbakke på Bryne. Selskapet med over en milliard i omsetning har i en årrekke vært storleverandør til olje- og gassindustrien i Norge og internasjonalt.

– Vi tror fortsatt på oljeindustrien, men i bunn og grunn er ikke dette for og imot oljeindustrien. Det vi har sett på er at Aarbakke er en industribedrift som er i stand til å lage smarte duppeditter. Om disse delene går til oljeindustrien eller andre sektorer bryr vi oss egentlig ikke noe om. Akkurat nå er det oljeindustrien som er det viktigste for Aarbakke, men det er ikke hugget i stein at det vil være slik i all tid fremover, sier Trond Jacobsen til DN.

Aarbakke satset en periode på fornybart sammen med Hitecvision, men fikk heller inn Jacobsen som investor.

– Jeg vet hvor vanskelig det er å tjene penger om en skal satse på noe helt nytt. Det ble viktig for meg å finne en partner som er villig til å satse langsiktig på denne industrien, sier Aarbakke.

Isteden jaktet han på en ny partner. Og han behøvde ikke reise langt.

Trond Jacobsen, sønn av gründeren Trygve Jacobsen, var mer enn villig til å gå mot strømmen.

– Det er ingen grunn til ikke å satse. Oljen vil vare til minst 2050. Det er nok for meg. Innen den tid har vi sikkert funnet på noe annet å satse på, sier Aarbakke.

Investeringen er på omlag 300 millioner kroner. Fabrikken skal blant annet fylles med cnc-maskiner og sveiseroboter fra oljeserviceselskapet TechnipFMCs fabrikk på Ågotnes utenfor Bergen.

