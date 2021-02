annonse

annonse

Det er ikke bare i Sør-Norge det har vært usedvanlig kaldt. Også i sørlige deler av USA er det rekordkaldt.

I Texas har temperaturen gått ned mot minus 18 C. I Dallas var det – 10 C. I kombinasjon med snø og vindt har det skapt store problemer for kraftforsyningen, skriver BBC.

Det er arktisk luft som nå dekker store deler av USA fra kyst til kyst. I byen Amarillo ble temperaturen målt til – 17 C. Den forrige kulderekorden var fra 1895 på – 11 C.

annonse

Temperaturene ligge 20-25 C under normalen for årstiden. NWS ventet at mer enn 100 målestasjoner ville slå kulderekordene søndag skriver de på Twitter.

More than 100 sites may tie or break record low maximum temperatures today in the central U.S. pic.twitter.com/TgdPaNfjaC — National Weather Service (@NWS) February 14, 2021

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474