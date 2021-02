annonse

annonse

– At Michelet ikke er i stand til å bringe dokumentasjon for påstander som hun brukte fire år på å få samlet sammen, er oppsiktsvekkende, mener journalist.

Etter at boka «Hva visste hjemmefronten?» har møtt motstand fra flere hold, beklaget forfatter Marte Michelet forrige uke enkelte opplysninger i boka.

Både historikere og familier til motstandsfolk har reagert på flere opplysninger i boka, som tar for seg hva hjemmefronten egentlig visste da jødeutryddelsen fant sted i Norge.

annonse

Hun beklaget blant annet framstillingen av ledelsen i Carl Fredriksens Transport, og sa at hun gikk for langt i å antyde at Reidar Larsen og Alf T. Pettersen «kun var drevet av et profittmotiv når de hjalp jøder på flukt».

Men journalist Asbjørn Svarstad mener Michelets unnskyldning ikke er troverdig, fordi hun fortsatt antyder et profittmotiv.

– Michelets «beklagelse» er altså ingen ekte beklagelse, og «unnskyldningene» er kokt ned til å være ubetydelige, konkluderer Svarstad.

annonse

Bruker de etterlatte

Han mener forfatteren bruker de etterlatte for å vise at hun har vært i kontakt med dem, uten egentlig å beklage påstandene i boken.

– Det er også typisk når Michelet fremstiller det i BT som at etterkommerne har «opplevd» det som om deres forfedre ble hengt ut. Det var med andre ord de etterlattes egen skyld at de valgte å oppfatte påstandene på en måte som hun selv slett ikke hadde ønsket. Men nå beklager hun at de opplevde det slik. Hun har jo ikke gjort noe annet enn å «pirke borti» noen heltefortellinger fra krigens dager, må vite.

Han mener det haster for Michelet og Gyldendal å svare på den alvorlige kritikken. – At Gyldendal hele tiden har satset på å vinne tid er ganske åpenlyst. Men nå må det vel langsomt gå opp for forlagets ledelse at Marte Michelets bok rett og slett er så full av usannheter og manipulasjoner at det ikke lenger kan bortforklares – enn si bli reddet på siste oppløpsside av innleide historikere som skal bringe beviser for at Michelet har rett, skriver Asbjørn Svarstad i Aftenposten og fyrer avslutningsvis av en kraftsalve: – At Michelet ikke er i stand til å bringe dokumentasjon for påstander som hun brukte fire år på å få samlet sammen, er i seg selv oppsiktsvekkende. annonse

Marte Michelet beklager feil i omstridt bok Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474