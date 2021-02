annonse

En mann på Holmlia er tiltalt for å ha forsøkt å drepe en annen ved å skyte ham i beinet. En medtiltalt som knyttes til Young Bloods, skal ha bestilt angrepet.

Tirsdag møter de to unge mennene i Oslo tingrett, tiltalt for henholdsvis drapsforsøk og medvirkning til grov kroppsskade. Ifølge tiltalen ringte medvirkeren (26) til hovedtiltalte (23) og ga ham beskjed om å finne fornærmede og «gi ham skikkelig juling».

Hovedtiltalte endte opp med å skyte fornærmede i beinet mens de to befant seg på en gangvei ved Holmlia senter – i 16-tiden om ettermiddagen en tirsdag i april for snart tre år siden. Skuddet rev over lårpulsåren og ville tatt livet av fornærmede, hadde det ikke vært for at han fikk rask, livreddende behandling.

– Drapsforsøk og skyting på offentlig sted som utsetter også andre tilfeldig forbipasserende for fare, er svært alvorlig. Utover dette kan jeg ikke si noe særlig om saken før den skal behandles i retten, sier statsadvokat Asbjørg Lykkjen til NTB.

Våpen og vold

Begge de tiltalte er tidligere domfelt – den 26 år gamle medvirkeren flere ganger, senest i en annen drapsforsøk-sak. Den saken ble satt i sammenheng med stridigheter knyttet til Holmlia-gjengen Young Bloods, som gjennom flere år har slått seg opp på omsetning av narkotika.

Mannen ble frikjent for medvirking til drapsforsøk, men dømt til to års fengsel for medvirking til grov kroppskrenkelse og for å ha båret skytevåpen på offentlig sted. Ytterligere seks menn med antatt tilhørighet til Young Bloods ble dømt i saken. Offeret ble skutt i bakhodet, men berget livet. I dag er han lam fra halsen og ned.

– Fornærmede og de tiltalte har alle tilknytning til et kriminelt belastet miljø på Holmlia. I mediene er deler av dette kriminelle miljøet omtalt som Young Bloods, skriver tingrettsdommer Peter A. Blom i dommen fra høsten 2019.

Nekter straffskyld

Ingen av de involverte har tilkjennegitt noen form for tilknytning til kriminelle gjenger.

– Jeg ønsker ikke å gi noen kommentar før saken starter opp, sier 26-åringens forsvarer, advokat Kaja de Vibe Malling, til NTB.

Den hovedtiltaltes forsvarer, advokat Petter Grannes, sier hans klient benekter straffskyld for drapsforsøk, men erkjenner delvis skyld for tiltalepunktet om besittelse av skytevåpen på offentlig sted.

Han ble under etterforskningen omtalt som en kjenning av politiet.

– Hva som faktisk skjedde og bakgrunnen for hendelsen, vil vi forsøksvis klargjøre under hovedforhandlingen. Det blir feil å forhåndsprosedere dette, sier Grannes.

Oslo tingrett har satt av seks rettsdager til hovedforhandlingen.

