NRK brøt god presseskikk da Shaun Matheson i sitt radioprogram kom med antisemittiske uttalelser. Det vedgår etikkredaktør Per Arne Kalbakk i NRK.

– Uttalelsene strider med Vær varsom-plakaten på i hvert fall ett punkt, sier Kalbakk til Dagen.

Han konstateter brudd på punkt 4.3 i Vær varsom-plakaten , som omhandler respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. NRK er klaget inn på flere punkter. Klagen er ennå ikke ferdigbehandlet av Pressens Faglige Utvalg (PFU).

P13-programleder Shaun Henrik Mathesons uttalte blant annet at det nesten var som om at han ønsket at coronavaksinen ikke virket i Israel, og at vi aldri må glemme hvor «rævva Israel er». Han snakket også med forakt for «Guds utvalgte folk».

NRK-ledelsen har selv omtalt uttalelsene som antisemittiske under et møte i Kringkastingsrådet i forrige uke.

– Det er klart at når vi erkjenner at innslaget dessverre hadde et antisemittisk budskap, så ville det være rart å ikke erkjenne at det strider med punkt 4.3 i Vær varsom-plakaten, sier Kalbakk.

