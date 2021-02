annonse

En ny behandlingsmetode for en svært dødelig form for kreft ble mandag godkjent for bruk i Norge.

Det er legemiddelet atezolizumab i kombinasjon med legemiddelet bevacizumab som nå er godkjent..

I 2019 var det 342 mennesker som fikk leverkreft i Norge. Kun rett i overkant av 20 prosent av dem som får diagnosen primær leverkreft i Norge, lever fem år etter å ha fått diagnosen.

Atezolizumab selges under navnet Tecentriq av selskapet Roche. Medisinsk direktør Karsten Bruins Slot i Roche Norge er glad for godkjenningen, skriver NTB.

– Tecentriq i kombinasjon med bevacizumab er den første behandlingen som er godkjent på over et tiår for personer med tidligere ubehandlet avansert eller inoperabel leverkreft, og som har forbedret totaloverlevelse for denne pasientgruppen, sier han.

