– Hva er det med den somaliske familiefaren på Tøyen som gjorde at flere patruljebiler måtte passe på namsmyndigheten under fravikelsen av leiligheten?

Nyhetsbildet preges av Mohamed Jama og familien som ble kastet ut av sin kommunale bolig på Tøyen i Oslo.

Aina Stenersen (Frp), som leder Oslo kommunes helse- og sosialutvalg, sier hun vil ta opp saken om utkastelsen av en barnefamilie på Tøyen i Oslo bystyre.

– Vi reagerer sterkt på den fryktelige hendelsen som barnefamilien på Tøyen er utsatt for, ved å bli kastet ut av sitt eget hjem, også før klagen har blitt behandlet. Vi reagerer sterkt på kommunens behandling av barnefamilien, sier Aina Stenersen som er leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, i en kommentar til NTB.

Saken har skapt et sterkt engasjement i sosiale medier.

I skrivende stund har over 4800 personer bidratt til innsamlingen, skriver VG. Det opprinnelige målet for innsamlingen var 50.000 kroner. Nå har det blitt samlet inn én million kroner.

Men overfor Resett stiller en erfaren politimann, som av yrkesmessige årsaker ønsker å være anonym, spørsmål om hvorvidt media forteller hele historien om saken.

– Hva er det med den somaliske familiefaren på Tøyen som gjorde at flere patruljebiler måtte passe på namsmyndigheten under fravikelsen av leiligheten? Namsmyndighetene her i bygda klarer seg alltid alene, sier én politimann til Resett.

Flere reagerer

Det er også flere privatpersoner som reagerer. En leser har henvendt seg til Resett etter å ha sett følgende utsagn sirkulere på sosiale medier:

1) familien fikk beskjed om at eier av leiligheten skulle selge leiligheten, først muntlig 12 mnd tidligere, og deretter skriftlig 6 mnd før utkastelse. De har dermed hatt god tid på å skaffe ny bolig.

2) familien har bodd i den kommunale leiligheten i 10 lange år, noe som ikke er tiltenkt en kommunal bolig, disse er til for å gi midlertidig botilbud inntil de kan forsørge seg selv, de skal ikke bli der i 10 år.

3) den ene forsørgeren i familien er helsefagarbeider med 600.000kr i inntekt per år. Det bodde i tillegg 3 andre voksne i leiligheten, personer over 18 år med egen jobb og inntekt. Så hvorfor behovet for kommunal bolig?

4) under utkastelsen tilbød flere naboer husrom til familien, men familien takket nei fordi “de hadde alt et sted å dra”. De ble altså ikke kastet ut “på gata” slik MSM påstår!

5) da huseier kom for å overta leiligheten, nektet familien å forlate leiligheten. Huseier måtte derfor be om bistand. Selvfølgelig kommer politiet da med skjold og bevæpning når de skal kaste ut noen fra en bolig der det blant annet er flere voksne menn som nekter å forlate leiligheten!

6) de 15.000,- som overskrider familiens inntekt har ingenting med saken å gjøre. De 15.000,- som overskrider ga dem problemer mtp. startlånet de har søkt fra Husbanken. Det medførte at de fikk avslag på søknad om startlån, og har nå klaget inn denne. De venter på at klagen skal behandles, – derfor ønsket de å bli i leiligheten inntil klagen var behandlet, og nektet derfor å forlate denne ved overtakelse!

Her er det altså så mye tøv at det vrenger seg inni meg når jeg ser at spleisen som er opprettet for familien har nådd 1 MILLION NORSKE KRONER! Hvor naive og ignorante kan folket være?! Dette er rystende, jeg har ikke ord! Jeg er forresten en av naboene til familien og fikk vite at de måtte flytte allerede i mars 2020! Når selv JEG visste dette 12 mnd før utkastelse, er det ikke rart å tro at familien ikke visste det?!? Jeg skjemmes over dumskapen!

Jørgen Granberg har bidratt til denne saken.