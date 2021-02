annonse

Brått smalt bomben – idretts-Norge er gjennomsyret av rasisme.

– Ikke sitt i sofaen og bli revet med av stemningsbølger og politisk aktivisme. Gjør jobben din, skriver Rolness i Medier24, og forteller hva journalister egentlig skal gjøre:

– Bedriv alminnelig kritisk journalistikk – inkludert kildekritikk av tvilsomme rapporter bestilt av forbund som har funnet ut av selvpisking bør inngå i omdømmebyggingen.

I en rapport fra NIF hevdes at et flertall av folk som jobber i og stiller frivillig for norsk idrett har en blindsone hvor rasismen får lov til å leve. Rolness kritiserer mediedekningen, og sier det kan være andre årsaker enn rasisme. Men det overser journalistene. De ser på rapporten som en videreføring av BLM-aktivismen, og at den avdekker en dyp strukturell rasisme i idretts-Norge.

Slik lød introduksjonen Dagsrevyen: «Idretten står i fare for å bidra til mer rasisme i samfunnet. Ikke mindre. Det den knusende konklusjonen i en ny rapport laget for Norges idrettsforbund».

«Funnene om rasisme i norsk idrett er opprørende lesning», var forsiden av Aftenposten. Og Dagsavisen fastslår at «strukturell rasisme i idretten er et ledelsesproblem».

– Den får alle parter – medier, organisasjoner, statsråder – til å framstå som de har «våknet» og «sett» et stort samfunnsproblem, uten at noen vet hvor stort eller alvorlig problemet faktisk er, skriver han, og legger til:

– For vi har rett og slett ikke fått afrikanere, asiater og søramerikanere til å drive med langrenn, hopp, kombinert, skiskyting, alpint, skøyteløp, bandy, ishockey, curling, aking og hundekjøring.

Rolness tipper det er neppe mange minoritetspersoner i Strikkeforbundet eller Redningsselskapet heller. Han har lest rapporten, og kaller det: «en pinlig svak, sammenrasket og tendensiøs verk på 50 sider».

– Rapporten starter ikke med et åpent spørsmål om hvorvidt, eller i hvilken grad, rasisme finnes i norsk idrett. Den starter med å fastslå at antirasisme nå er i vinden. Fordi det har stått masse artikler om hverdagsrasisme og strukturell rasisme i norsk presse.

Her presenterer forskerne rapporten om rasisme i idretten:

Det er ikke bare Kjetil Rolness som er kritisk til rasismeanklagene mot idretts-Norge. Samfunnsdebattant Espen Goffeng skriver i Nettavisen at man smører en «stygg, stygg anklage tynt utover tusenvis av mennesker» og legger en «mørk sky av mistanke over en betydelig del av befolkningen».

Goffeng skriver videre at det ikke er overraskende at innvandrere ikke er korrekt representert i skiskyting. Det synes han er like rart som at de er overrepresentert i cricket. Om en ser bort fra forestillingen om strukturell rasisme, skriver han, så er det noen barn som holdes borte fra fritidsaktiviteter, eller økonomiske hensyn. Idrett koster også penger. Samt dugnadstradisjon.

– Svaret er og blir kun en eneste ting: Rasisme.

