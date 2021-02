annonse

annonse

Regjeringen mener at vi i Norge skal være glade for at landet er så attraktivt for arbeidsinnvandrere.

Statsminister Erna Solberg (H) mener det er en høy arbeidsinnvandring som er hovedgrunnen til at bosettingen i distriktene ikke er redusert mer enn den er, skriver VG.

– Arbeidsinnvandringen til Norge har bidratt til å bremse nedgangen i bosettingen i distriktene betydelig, sa statsministeren da regjeringen la fram perspektivmeldingen fredag.

annonse

Mens antallet norske sysselsatte har falt med 33.000, har arbeidstagere av utenlandsk opprinnelse økt med mer enn 200.000 siden 2008.

– De har bidratt til å bremse nedbyggingen av Norge. Ønsker vi det fremover, må vi se i øynene at vi skal vi ha arbeidsinnvandrere også i fremtiden. Norge skal være et attraktivt land å bosette seg i, sa Solberg.

Statsministeren vil imidlertid ikke at det skal gå utover nordmenn.

annonse

– Men det skal ikke gå på bekostning av å få nordmenn i jobb, sa hun.

«De små lønnsforskjellene i Norge innebærer at de laveste lønningene er relativt høye sammenlignet med andre land. Det kan gjøre det mer attraktivt å innvandre til Norge for grupper med lav utdanning, i og med at disse vil oppnå et relativt stort lønnshopp dersom de lykkes med å få seg jobb i Norge. Samtidig vil personer med lite formell utdanning ofte ha små lønnskrav sammenlignet med den hjemmehørende befolkningen med tilsvarende kvalifikasjoner», skriver regjeringen i meldingen.

Hele veksten i antallet yrkesaktive de siste 12 årene kommer fra Øst-Europa, Asia og Afrika.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474