I en fersk rapport får strømbransjen hard medfart. Et av hovedfunnene er at mangelfull konkurranse presser prisene opp.

Rapporten «Tiltak for et effektivt sluttbrukermarked for strøm», forfattet av Oslo Economics, er bestilt av Reguleringsmyndigheten for energi, som er en del av NVE. Den inneholder krass kritikk av strømmarkedet i Norge.

Det fremgår av rapporten at mangelfull informasjon bidrar til at «å svekke priskonkurransen og fører til at kundene betaler mer for strømmen enn nødvendig».

– Det er vanskelig å sammenligne priser og vilkår, det tilbys avtaler uten garantert varighet, som endres uten direkte varsel. Strøm selges med begrenset informasjon, og det lages kompliserte avtaletyper med forvirrende vilkår. Da konkurrerer ikke aktørene på pris, men på å kapre kunder for deretter å skru prisen opp, til Nettavisen.

Forvirrer kundene

Problemets kjerne er at det er lite kunnskap om produktet og prisen blant forbrukerne. Den underliggende prisen varierer mye. Dessuten er det mange som ikke vet forskjellen på nettjenester og strømleveranse. I tillegg sper leverandørene på problemet med sin handelspraksis og utforming av avtalevilkår, som gjør markedet mer uoversiktlig. Det er i det hele tatt vanskelig for forbrukerne å sammenligne avtaler, ifølge rapporten.

Selskapene bruker begreper kundene ikke forstår, og begrepene brukes på ulike måter under markedsføring. Ulike avtaler reklameres med «nær likelydende navn».

– På grunn av informasjonsproblemene synes konkurransen å føre til mye ressursbruk knyttet til å vinne kunder – i stedet for hovedsakelig lavere priser, sier Jostein Skaar, partner i Oslo Economics, til Nettavisen.

