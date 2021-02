annonse

En leser kontaktet Resett etter å ha sett på TV 2 Nyhetskanalen fredag. Innslaget omhandlet riksrettssaken og advokatenes forsvar av Trump. Leseren mener TV 2 farer med «direkte løgn».

TV 2-journalisten sier følgende om saken i innslaget:

– Forsvarsteamet trakk også parallellen fra stormingen av Kongressen til demomstratsjonene etter drapet på George Floyd. Men i motsetning til stormingen av Kongressen var aldri Black Lives Matter-bevegelsen voldelig.

Den kvinnelige TV 2-journalisten som kan høres på innslaget slår dette simpelthen fast: Black Lives Matter-bevegelsen var aldri voldelig. Men stemmer det?

Administrasjonen i Detroit by har saksøkt Black Lives Matter med denne begrunnelsen;

«Demonstrantene konspirerte ulovlig, ondsinnet og urettmessig med hverandre med den hensikt og for det ulovlige formålet om å forstyrre freden, engasjere seg i voldelig oppførsel, mane til opptøyer, ødelegge offentlig eiendom, motarbeide eller hindre politibetjenter i offentlig tjeneste, og begå voldshandlinger mot byen og politibetjenter i Detroits politidepartement.»

Her står altså ordene «forstyrre freden, engasjere seg i voldelig oppførsel, mane til opptøyer» helt eksplisitt i motsetning til det TV 2 hevder.

Resett har skrevet flere saker som dokumenterte volden. I stor grad ble slike saker ignorert av de etablerte mediene i Norge. TV 2 journalisten fikk dermed kanskje ikke volden og opptøyene i USA i regi av BLM med seg.

Her en av mange videoer av BLM-aktivister

Black Lives Matter har satt fyr på utallige bygninger i USA. I videoen under kan du se en politistasjon i Minneapolis brenne ned.

