annonse

annonse

Først hevdet WHO-ekspertene at de ikke fant tegn til utbrudd før desember 2019, men nå sår de selv tvil om det.

Mer enn 13 ulike varianter av coronaviruset fantes i Wuhan allerede i desember 2019, opplyser gruppens leder Peter Ben Embarek til CNN.

– Viruset sirkulerte bredt i Wuhan i desember. Dette er et nytt funn, sier Embarek.

annonse

Ekspertene fikk også snakke med det Kina har opplyst var den første smittede pasienten, en kontorarbeider i 40-årene. Vedkommende hadde ikke hadde vært på reiser og ble registrert smittet 8. desember 2019.

Embarek sa at de hadde tilgang til 174 tilfeller av smitte men at de antar det totale antallet kunne være over 1000 allerede i desember. At det fantes minst 13 ulike varianter av viruset i desember kan tyde på at viruset hadde sirkulert og mutert en stund, sier en annen ekspert CNN har snakket med.

State department i USA har hevdet at det allerede fra august var sykdomstilfeller hos ansatte ved Wuhan Institute of Virology som var i samsvar med sympromene på Covid-19.

annonse

I begynnelsen ble Huanan sjømatmarked pekt ut av kinesiske myndigheter som opprinnelse for de første tilfellene, men det er det ingen klare tegn på ifølge Embarek.

– Noen av dem [de første tilfellene] er knyttet til markedet…Noen er ikke knyttet til markedet, sa han.

WHOs eksperter ber nå om hurtig tilgang til hundretusener av blodprøver fra Wuhan som de så langt ikke har fått lov til å analysere. Embarek utdyper også at de har hatt problemer med å få tilgang til de dataene de skulle ønske seg. Det er Kommunistpartiet som sitter med opplysningene WHO nå sier de ønsker mer informasjon fra.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474