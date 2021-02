annonse

Verdens helseorganisasjon (WHO) har nødgodkjent AstraZenecas covid-19-vaksine.

Dette betyr at den kan distribueres til noen av de fattigste områdene i verden.

WHO har i dag godkjent to versjoner av AstraZenecas vaksine for nødbruk. Dermed kan vaksinen distribueres globat gjennom Covax, opplyser WHO i en pressemelding.

Covax er et program som skal bidra til rettferdig distribusjon av vaksiner.

– Land uten tilgang på vaksiner så langt, får endelig muligheten til å starte vaksinering av helsearbeidere og utsatte grupper, sier visedirektør Mariangela Simao i WHO.

