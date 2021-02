annonse

annonse

Ny Bitcoin-rekord.

De siste tre månedene har kursen på kryptovalutaen Bitcoin steget fra i underkant av 20.000 dollar sent i fjor – og passerte i dag 50.000 for pr. mynt.

Høyeste intradagsnotering er 50.547,70 amerikanske dollar, snaut 424.000 norske kroner, ifølge Business Insider.

annonse

Mye av oppgangen skyldes at interessen fra institusjonelle investorer, herunder bankene og hedgefondene på Wall Street, har tatt seg opp. Dessuten skaffet el-bilprodusenten Tesla seg nylig en stor slump av den virtuelle pengeenheten.

Les også: Ny bitcoin-rekord etter Tesla-investering

I oktober 2020, da Bitcoin testet støtte på bare 14.000 dollar, spådde analytiker Mike McGlone i Bloomberg Intelligence at Bitcoin-kursen ville stå i 100.000 dollar i 2025.

annonse

Bare fem måneder senere har Bitcoin nådd halvveis til McGlones kursmål.

Alle har imidlertid ikke like stor tiltro til Bitcoin og andre kryptovalutaer, som bare eksisterer i elektronisk form på nettverk av datamaskiner.

Etter den ville verdistigningen har Dagens Næringsliv laget en introduksjonsvideo om Bitcoin, trolig myntet på de mer tilårskomne av avisens lesere.

Innledningsvis forteller finansredaktør Terje Erikstad at Bitcoin har tre sentrale egenskaper, herunder at det bare kan utvinnes 21 millioner mynter, det vil si at pengemengden er fast, og at kryptovalutaen er desentralisert og dermed ikke kan styres av myndighetene.

Men det tredje punktet vil kanskje bestrides av ihuga Bitcoinere.

Erikstad mener nemlig at Bitcoin ikke har noen egenverdi. Herunder er det ikke mulig å verdivurdere Bitcoin på samme måte som en aksje.

annonse

Når en analytiker skal undersøke om en aksje er billig eller for dyr, titter hun på selskapets anleggsmidler, inntjening og markedsutsikter. Men hvis analytikeren prøver med samme fremgangsmåte på Bitcoin, kommer hun ingen vei.

Les også: Vi kjøpte færre gullsmykker i 2020

Bitcoin har nemlig ingen underliggende aktiva. Dermed blir det ett fett om Bitcoin koster 20.000 eller 50.000 dollar, sett med analytikerens øyne.

– Verdien av Bitcoin er derfor et speilbilde av hvor mange som vil eie Bitcoin, konkluderer Dagens Næringslivs finansredaktør.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474