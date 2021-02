annonse

annonse

«Bidrar til å bygge opp en myte om en elite som er ute etter å ta folk».

Espen Barth Eide brukte store ord da han i Politisk kvarter tirsdag morgen slo tilbake mot BA-redaktør Sigvald Sveinbjørnsson. Redaktøren har anklaget Barth Eide for å være virkelighetsfjern og preget av sitt arbeid i internasjonale organisasjoner.

– Jeg har jobbet litt der ute i verden og det betyr at jeg kjenner noen av de som forsøker å hindre at verden stuper rett ned i et mørkt hull, som det vil være om vi ikke løser kimakrisen i tide, sier Barth Eide.

annonse

Barth Eide er for tiden klimapolitisk talsperson i partiet og nestleder i energi- og miljkomiteen på Stortinget og har markert seg som en ivrig talsperson for et grønt skifte.

Sveinbjørnsen mener Barth Eide er en slags «grå eminense» i Arbeiderpartiet og en mann partiet ikke klarer å komme utenom når verv skal fordeles. Han viste også til at Barth Eide også har vært direktør for World Economic Forum i Davos.

– Når han snakker om klimapolitikk har ikke det gått hjem, sa Sveinbjørnsen.

annonse

Merkelig allianse

Barth Eide mener slike påstander er farlige.

– Jeg har sett en del i kommentarfeltenes mørkeste sider og ytre høyre-blogger at det bygges en ide om at klimapolitikken er en slags merkelig allianse mellom storkapitalen og Greta Thunberg og noe forskerne har funnet på, sa Barth Eide og advarte om at Sveinbjørnsen «bidrar til å bygge opp en myte om en elite som er ute etter å ta folk».

– Jeg oppfatter at det Sveinbjørnsen gjør er å flørte med den teorien, sa Barth Eide.

BA-redaktøren lot seg imidlertid ikke vippe av pinnen og tok til motmæle mot anklagene.

– Det tar jeg fullstendig avstand fra. Det må gå an å diskutere en toppolitiker som Espen Barth Eide uten å bli slått i hartkorn med hatbloggere. Det er en paralell jeg synes er vill.

annonse

Sveinbjørnsen avviste også at han driver med personangrep.

– Det er ikke han som person, det er ham som politisk person som er viktig her.

– Jeg tror han med utspillene han har kommet med den siste tiden og hvilke reaksjoner det har fått, den bakgrunnen har en resonans som slår uheldig ut.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474