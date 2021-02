annonse

annonse

Frankrike strammer ytterligere til mot islamistiske miljøer for å forsøke å få kontroll på den stadig voksenende radikalismen i landet.

Le Monde melder at Frankrikes nasjonalforsamling tirsdag vedtok et lovforslag som har som mål å «utrydde islamsk separatisme» i landet. Loven skal blant annet styrke statlig kontroll over moskéer og muslimske religiøse skoler, slå ned på polygami og tvangsekteskap, samt innføre forbud mot ekstreme predikanter.

Loven ble vedtatt i den franske nasjonalforsamlingen med 347 stemmer for, 151 stemmer mot, mens 65 lovgivere avstod fra å stemme. Den ventes også å få majoritet når den skal stemmes over i det konservativledede senatet mot slutten av mars.

annonse

Terrorrammet

Loven blir omtalt som en del av bredere fransk innsats for å bekjempe islamistisk ekstremisme, etter at landet har vært utsatt for flere islamistiske terrorangrep de siste årene. Innsatsen fikk ny politisk prioritet etter halshuggingen av en lærer i en Paris-forstad i oktober i fjor.

President Emmanuel Macron kaller grepene nødvendige for å «beskytte franske verdier som likestilling og sekularisme mot inngripende fundamentalisme i noen miljøer.»

annonse

Kritisk

Mange franske muslimer er svært kritisk over loven og sagt at den begrenser deres religionsfrihet og urettferdig retter seg mot dem. De argumenterer med at Frankrike allerede har nok lover for å bekjempe terror.

Andre kritikere kaller lovforslaget en politisk manøver av Macron for å få støtte fra konservative og høyreekstreme velgere før neste års presidentvalg.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474