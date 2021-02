annonse

annonse

Demokratene gjør et byks på meningsmålingene: Tidligere Frp-profiler som har gått over til partiet, bidrar til å stjele titusener av velgere fra Frp-leder Siv Jensen.

Etter krisemålingen i januar, melder Nettavisen at nedturen fortsetter for Fremskrittspartiet på avisens februarmåling fra Sentio. Partiet får et historisk dårlig resultat på 7,5 prosent, som tilsvarer tilbake 0,8 prosentpoeng fra forrige måned.

– For tredje måned på rad får Frp rekordsvak oppslutning, og de er nå mindre enn SV. Problemet for Frp er at de lekker i alle retninger, sier Martin Stubban hos Sentio.

annonse

– Ny trussel

Sammenlignet med stortingsvalget i 2017, har Frp mistet over halvparten av sine velgere. Ifølge målingen har totalt 40.746 nettovelgere gått til Høyre, 63.171 til Senterpartiet og hele 69.815 velgere til Demokratene.

Les også: Kan et «nytt» parti lykkes? (+)

– Nå har det altså dukket opp enn ny trussel for Frp i Demokratene. Det kan diskuteres om dette velgertapet er selvpåført. Frp har vært uklare om det er greit å være nasjonalkonservativ i Frp, og før jul ble Oslo Frps leder, Geir Ugland Jacobsen, kastet ut av partiet, sier Stubban som mener velgerovergangene tyder på at disse velgerne vil ha en tydeligere nasjonalkonservativ politikk, med større fokus på det som ofte blir omtalt som norske verdier.

annonse

Solid oppslutning

Demokratene går kraftig fram i målingen, til en oppslutning på 2,5 prosent. Ved valget i 2017 fikk Demokratene kun 3794 stemmer eller 0,1 prosent på landsbasis.

– Det er lite som tyder på at Demokratenes vekst er et Oslo-fenomen. De som oppgir at de vil stemme på partiet kommer fra alle deler av landet, opplyser Stubban.

Ikke bra

– Dette er en veldig dårlig måling, konstaterer Frp-nestleder Terje Søviknes overfor Nettavisen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474