Bøndene mangler bærplukkere fra Vietnam, og de få som kommer må i karantene.

Det vil gi økte kostnader og det betyr dyrere bær. Daglig leder hos Myhrene AS i Lier, Simen Myhrene er bekymret for årets jordbærsesong.

– Det er usikkerheten som er det verste. Alt endrer seg fra dag til dag, sier Simen Myhrene itil NRK.

Han produserer rundt 350 tonn jordbær i tunneler Plantene kjøpes nye hvert år, og dyrkes i kasser i høyden. Myhrene AS er en av Østlandets største produsenter. De er også ledende innen salg av dekkesystemer til frukt og bær i Norge. Myhrene AS har 26 faste plukkere fra Vietnam. De har god rutine på arbeidet. Han sier at det er ingen som plukker like kjapt og skånsomt som arbeiderne fra Vietnam.

Det var også mye usikkerhet ifjor, men han fikk inn noen vietnamesere, også måtte han ta inn norsk arbeidskraft. I år ser det ut til at de faste ikke kommer. Da må han se etter nordmenn og østeuropeere, men der har han blandet erfaring. Først må de læres opp, og de plukker ikke så raskt.

– I snitt bruker de dobbelt så lang tid på å plukke en kilo som de som har erfaring, sier Myhrene, og det betyr utgiftsøkning:

– Når halvparten av utgiftene våre er på arbeid så sier det seg selv at det blir mye tøffere å produsere jordbær, sier han.

Marius Egge, eieren av Egge gård i Lier, vurderer å droppe jordbær i år. Han må ut med store investeringer og det er usikkert om han får nok bærplukkere. Innreisereglene hindrer han å ta inn vietnamesere. Bondelaget og Gartnerhallen opplyser at det er flere som kommer til å kutte ut dyrking av jordbær, eller redusere produksjonen. Egge gård står for 3 prosent av det norske jordbærsalget, de produserer 150 tonn, av en total på 5000 tonn jordbær.

