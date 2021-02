annonse

– Det er hva vi kommer ut med av saker som over tid har blitt uheldig.

De to profilerte Senterpartipolitikerne Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen er bekymret for SPs klimaprofil.

– Programmet vårt er jo bra og fint. Det er hva vi kommer ut med av saker som over tid har blitt uheldig, sier Sps parlamentariske nestleder Kjersti Toppe til NRK.

Dette skjer etter at partileder Trygve Slagsvold Vedum har protestert mot fossilbil-forbud i deler av Oslo. Det har også blitt forsøkt skapt tvil om hvorvidt Senterpartiet støtter klimamålene, selv om partilederen avviser dette.

– Resultatet er at folk får inntrykk av alt vi er imot, uten at vi har klart å profilere hva vi vil med miljø- og klimapolitikken og hva som er alternativet. Og ja, jeg har vært bekymret, fordi jeg får mange tilbakemeldinger fra mitt bakland i Sp på at man etterlyser en klarere profil i klima- og miljøpolitikken, sier Toppe.

Sp-veteranen Per Olaf Lundteigen varsler forslag som han tror vil få flertall på SPs landsmøte, som vil skjerpe partiets grønne profil.

– Vi skal tilbake til den skikkelige, grundige, jordnære klorofyllgrønne profilen som vi hadde fra 70-tallet. Det er der Sp hører hjemme.

Både Toppe og Lundteigen er kjent for å tilhøre Senterpartiets mer sosialistisk orienterte fløy.

