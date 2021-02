annonse

Flere hyttekommuner reagerer på regjeringens anbefaling om å handle i sine egne hjemkommuner før de drar på hytta.

Det forventes storinnrykk i flere hyttekommuner nå under vinterferien, og kommunene frykter at næringslivet vil lide på grunn av regjeringens råd, skriver NRK.

– Det synes vi ikke noe særlig om. Vi har lagt ned mye tid og arbeid sammen med næringslivet for å gjøre det trygt både å være her og å handle her. Da vil det være veldig dumt hvis folk bare skal få være her, ikke handle her, sier Beredskapsrådgiver Espen Bille-Larsen i Hol og Ål kommuner i Hallingdal.

Han mener folk bør kunne handle lokalt om de er forsiktige.

– Jeg synes ikke at folk skal proppe bilen full av hermetikk og annet man trenger. Det bør man handle lokalt med god samvittighet. En ting man kan gjøre er å handle på tidspunkter med litt mindre folk i butikkene, sier han.

Også Ullensvang-ordfører Roald Aga Haug (Ap) synes dette er et dumt råd, men mener at det bør følges.

– Men vi vil heller ikke at hyttefolket skal trosse regjeringens anbefalinger. Nå er det slik anbefalingen er og da må vi forholde oss til det, sier han.

I Hemsedal vil kommuneoverlegen også at folk følger rådet fra Regjeringen, men ønsker allikevel byfolk velkommen i lokale butikker.

– Det viktigste er at folk setter seg inn i følger anbefalingene både fra hjemkommunen og kommunen de besøker. I Hemsedal har vi forskriftsfestet et munnbind-påbud som er ganske likt det som gjelder i Oslo, sier kommuneoverlege Camilla Underland i Hemsedal.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, mener Regjeringen har kommet med et godt råd.

– Det er et godt smittevernråd å handle før man drar på vinterferie, slik at man ikke må oppsøke steder med mange mennesker på veien, sier han.

– Vi oppfordrer dem da til å bruke munnbind slik de er vant til hjemmefra og til å begrense hvor mange i familien som drar på handletur. Dersom man i tillegg legger handlingen til tidspunkter da ikke alle andre handler, vil det medføre liten smitterisiko å handle lokalt der man er i vinterferien, sier han videre.

