Tidligere president Donald Trump, sønnen Donald Trump Jr., og andre medlemmer av hans administrasjon dominerer oppslutningen for å bli republikanernes kandidat for presidentvalget i 2024.

Morning Consult / Politico-meningsmålingen ble offentliggjort tirsdag, og viser at hele 53 prosent av republikanske velgere ønsker Trump som partiets presidentkandidat i 2024. Visepresident Mike Pence får en oppslutning på 12 prosent, Donald Trump Jr. får seks prosent, mens tidligere utenriksminister Mike Pompeo får to prosent i meningsmålingen.

Til sammen får Trump, sønnen og hans politiske allierte innad i det republikanske partiet 73 prosent av oppslutningen. Tallene indikerer at republikanske velgere fremdeles klart foretrekker Trumps agenda, til tross for at han tapte valget mot Biden i 2020.

Laber oppslutning

Trumps hovedmotstandere innad i det republikanske partiet gjør det ikke bra på meningsmålingen:

Tidligere FN-ambassadør Nikki Haley – selv om hun har tjenestegjort i Trump-administrasjonen – har offentlig gått ut og kritisert den tidligere presidenten, og bedt det republikanske partiet om å se fremover. Haley får seks prosent oppslutning i meningsmålingen.

Senator Mitt Romney – som har stemt to ganger for å dømme Trump for riksrett – får fire prosent oppslutning, mens Maryland-guvernør Larry Hogan – en hyppig Trump-kritiker – kun får én prosent.

Andre republikanske senatorer som muligens kommer til å forsøke seg i 2024 inkluderer: Marco Rubio med to prosent, Ted Cruz med fire prosent, samt Tom Cotton, Josh Hawley og Tim Scott som alle får én prosent hver.

Slik ser tallene ut:

Donald Trump 53%

Mike Pence 12%

Donald Trump Jr. 6%

Nikki Haley 6%

Mike Pompeo 2%

Marco Rubio 2%

Mitt Romney 4%

Ted Cruz 4%

Tom Cotton 1%

Josh Hawley 1%

Kristi Noem 1%

Larry Hogan 1%

Tim Scott 1%

Rick Scott 0%

