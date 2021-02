annonse

– Etterkommerne har levd med en bestselger som henger ut deres forfedre som profitører på jødenes ulykke.

Etter at boka «Hva visste hjemmefronten?» har møtt motstand fra flere hold, beklaget forfatter Marte Michelet forrige uke enkelte opplysninger i boka.

Både historikere og familier til motstandsfolk har reagert på flere opplysninger i boka, som tar for seg hva hjemmefronten egentlig visste da jødeutryddelsen fant sted i Norge.

Forfatter Marte Michelet kom i forrige uke med en slags beklagelse til noen av etterkommerne fra Carl Fredriksens Transport (CFT). CFT var en illegal eksportgruppe som hjalp over 350 jøder til Sverige senhøstes 1942. I sin bok, «Hva visste hjemmefronten?» fra 2018, anklager Michelet flyktninglosene i CFT for å hjelpe for profittens skyld.

Nå tar en gruppe etterkommere til motmæle og sier at Michelets beklagelse ikke er god nok.

– Beklagelsen er likevel mangelfull, skriver etterkommerne i BT.

De viser til at Michelet åpner for at det kan komme flere beklagelser, men legger til at det er «utelukket» at boken trekkes.

– Hun vil altså innrømme grove feil, men utelukker at boken trekkes. Da har beklagelsen liten verdi for oss, skriver etterkommerne.

Profitør på jødenes ulykke

De reagerer også på Michelets uttalelse om at hun trodde hun kunne «pirke i heltene» og at «den nødvendige distansen» var der.

– Etterkommerne etter CFT har i to år levd med en bestselger som henger ut deres forfedre som profitører på jødenes ulykke.

De krever nå at forlaget og forfatteren legger seg flate og slutter med halvkvedede viser.

– Boken må trekkes fra bokhandlere og biblioteker, og alle feil rettes. Først da vil det stå respekt av en beklagelse.

