Regjeringen opphever de strenge ekstratiltakene som ble innført i en rekke kommuner på Østlandet i forbindelse med mutantutbruddene i Nordre Follo og Halden, skriver NTB

Opphevingene skjer ved midnatt natt til torsdag 18. februar, ifølge nyhetsbyrået, som skriver at det nå blir opp til kommunene å bestemme tiltaksnivået framover.

– Situasjonen i Oslo, Nordre Follo, Halden og de omkringliggende kommunene er nå så oversiktlig at regjeringen har besluttet å avslutte de regionale tiltakene. Nå er det kommunene selv som må vurdere hvilke tiltak de vil ha utover nasjonale råd og bestemmelser, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding

Glad

Dermed kan det gå mot lettelser i titakene i Oslo.

– Jeg er glad for at kommunene igjen får ansvaret for koronatiltakene, og at perioden med ringer og bokstavkoder nå avsluttes. Det handler om å kunne tilpasse tiltakene mest mulig etter lokale forhold, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NTB like etter at det ble kjent at regjeringen avvikler ringsystemet.

Onsdag holder han en pressekonferanse der han skal fortelle om hvilke tiltak som gjelder for hovedstaden fra torsdag.

Dialog

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har hatt dialog med de berørte kommunene. I sitt råd anbefaler de at regjeringen avslutter de regionale tiltakene, og at kommunene i stedet kan innføre lokale tiltak i henhold til smittesituasjonen.

De regionale tiltakene gjelder til og med 17. februar. Fredrikstad og Hvaler har bedt om at tiltakene som gjelder dem forlenges til og med 18. februar for å kunne ha nok tid til å vurdere egne tiltak.

– Kommunene vil de neste dagene avgjøre hva som blir tiltakene lokalt. Det er viktig at befolkningen følger med på hva som blir resultatet av dette. Det er ikke nødvendigvis slik at opphøringen av regionale tiltak betyr at det kommer lettelser i kommunen du bor i, sier Høie.

Kan beslutte

Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner når det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt og koordinert for å motvirke smittespredning.

Hvilket tiltaksnivå som velges for kommunene er avhengig av alvorligheten i smitteutbruddet. Det er fire tiltaksnivå som kan benyttes.

