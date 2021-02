annonse

Regjeringsoppnevnt utvalg ønsker mer vindkraft på land. Mye mer.

Rask utbygging av landbasert vindkraft har satt sinnene i kok i store deler av landet. Stortinget strammet i fjor inn på regelverket for nye konsesjoner til vindkraftutbygginger på land.

Nå kommer regjeringens eget ekspertutvalg for prosessindustrien med signaler som kan få vindkraftstriden til å blusse opp på ny, skriver Klassekampen.

– Vi er avhengig av at det bygges flere vindmøller på land, sier Ole Løfsnæs, energidirektør i aluminiumsbedriften Alcoa, og sjef for ekspertgruppa med ansvar for kraftforsyning i arbeidet med rapporten som kalles Prosess21.

Rapporten konkluderer med at norsk prosessindustri kan doble eksporten innen 2030 og bli utslippsfri innen 2050. Men det kreves en økt kraftproduksjon på 35 % fra nå til da. Det må komme fra vindkraft, hevder de.

«Vindkrafta har et svært stort potensial, og er i dag den mest kostnadseffektive kraftforsyningen vi har», står det i rapporten.

Klassekampen har sett på saken og skriver følgende: «Selv om tendensen innen vindkraftutbygging er at man bygger stadig større og kraftigere vindturbiner, betyr det at det vil være behov for flere tusen nye turbiner de neste tiårene.»

– Vindkraft på land er mildt sagt kontroversielt. Er dette i det hele tatt mulig? spør KK.

– Det er upopulært hos mange, men det er vår plikt å si ifra om at, sett fra industriens ståsted, er vindkraft framtida, sier Løfsnæs.

Han hevder at landbasert vindkraft har enormt potensial i industrien fordi den er billig, det er gode vindforhold i Norge, og investorer står klare til å bygge.

– Helt uenig

Eivind Salen, som er leder i organisasjonen Motvind – lover kamp mot hver eneste nye turbin. Organisasjonen har i dag nesten 20.000 betalende medlemmer.

– Vi er helt uenig i at det er nødvendig med flere vindmøller. Regningen i form av tapte naturverdier, redusert livskvalitet og ødelagte naturområder av utbygginger i skalaen som skisseres, er så stor at det ikke kan måles i penger, sier Salen.