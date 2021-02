annonse

USAs omstridte ekspresident ble frikjent i riksrettssaken, men flere nye runder i rettsapparatet kan ligge foran Trump i tiden fremover.

Under et intervju søndag morgen på CNNs «State of the Union», fortalte den republikanske guvernøren i Maryland, Larry Hogan, at tidligere president Donald Trump kan bli møtt med strafferettslige anklager i fremtiden, etter at han unngikk å bli dømt i riksrettssaken.

Under intervjuet med Hogan, spilte programleder Jake Tapper et videoklipp av en tale av republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, under riksrettshøringen. Selv om McConnell stemte mot å dømme Trump for riksrett, fastslo han likevel at den tidligere presidenten «fortsatt er ansvarlig for alt han gjorde mens han var president».

Dette utsagnet har blitt tolket som at den mektige republikanske senatoren vil kunne støtte strafferettslige skritt mot sin tidligere sjef i fremtiden.

– Tror du at Donald Trump potensielt kan møte strafferettslige anklager, slik McConnell ser ut til å antyde?, spurte CNN-ankeret.

– Vel, det var interessant å høre. McConnells ord var ganske sterke, de stemte ikke overens med hvordan han stemte, men jeg tror at han tok til seg av noen av argumentene, svarte Hogan og presiserte:

– Det var avstemningen i går, men det er definitivt en rekke andre potensielle rettssaker. Jeg tror at Trump fortsatt kommer til å må ta stilling til strafferettslige saker. Dette er ikke over, og vi skal bestemme hva skjebnen til Donald Trump og Det republikanske partiet blir over de neste par årene.

Hogan er kjent for sine anti-Trump holdninger, og har tidligere opplyst at han ville ha stemt for å dømme Trump i Riksretten dersom han hadde hatt en stemme der.

