Norges Skiforbund ber i et åpent brev Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefale full åpning av skisporten lokalt og regionalt denne uken.

NTB skriver at de har fått tilgang til brevet som har tittelen «Når snøen smelter er det for sent». Skiforbundet skriver at smittevernrestriksjonen som i øyeblikket er gjort gjeldende for norsk skisport oppleves som «ulogiske» og «uforholdsmessige».

Skipresident Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg hevder i tillegg at det snart er for sent «å snu en bristende logikk som våre 1150 skiklubber har opplevd siden 20. januar».

Skitoppene henviser til at skisesongen raskt nærmer seg slutten, og at muligheten til å konkurrere således er begrenset til den neste halvannen måneden.

«Skiidretten driver aktivitet som i sin natur innebærer avstand, er utendørs og uten kontakt. Dette gjelder i alle skigrener og for alle aldersgrupper», skriver Røste og Bretten Berg.

Tirsdag sendte toppene i Norges idrettsforbund et brev til regjeringen og norske helsetopper der det ble fremsatt krav om at smitteverntiltakene som er innført for bredde- og toppidretten lettes kraftig.

